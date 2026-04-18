У Болгарії перед виборами фіксують ризики російського впливу

18 квітня 2026, 20:40
Колишній посол Болгарії в росії Іліан Васильєв заявив, що москва може розглядати Болгарію як альтернативний інструмент впливу в ЄС після зменшення політичної ваги Угорщини.

Аналітики та колишні дипломати попереджають про можливе втручання росії у дострокові парламентські вибори в Болгарії, які відбудуться 19 квітня. На їхню думку, голосування набуло особливого значення для москви після політичних змін в Угорщині та зниження впливу Віктора Орбана в регіоні.

Про це пише Кетрін Белтон – міжнародна журналістка-розслідувачка газети The Washington Post.

Експерти вважають, що кремль може намагатися посилити свої позиції в Європейському Союзі через політичні сили в Болгарії, зокрема через нові та проросійські рухи.

За даними журналістських розслідувань, у соціальних мережах напередодні виборів активно просувається нова політична сила, пов’язана з Руменом Радевим – колишнім президентом Болгарії та проросійським політиком. Аналітики компанії Sensika Technologies зафіксували масштабне поширення контенту в TikTok із хештегом #rumenradev, який розповсюджувався значно швидше, ніж матеріали на підтримку його опонентів із партії "ГЕРБ" Бойка Борисова.

Колишній посол Болгарії в росії Іліан Васильєв заявив, що москва може розглядати Болгарію як альтернативний інструмент впливу в ЄС після зменшення політичної ваги Угорщини.

Водночас експерти відзначають, що Радев, який раніше обіймав посаду президента і виступав проти масштабної військової допомоги Україні, нині позиціонує себе як політик, зацікавлений у відновленні відносин із росією. Це, на думку аналітиків, створює для Кремля додаткові можливості впливу.

На тлі цих ризиків Міністерство закордонних справ Болгарії створило спеціальний підрозділ для протидії можливим інформаційним кампаніям та втручанню у вибори у співпраці з Європейською комісією.

У тимчасовому уряді заявили, що вже фіксували спроби зовнішнього впливу на виборчі процеси в країнах Європи і готуються до захисту як офлайн, так і в цифровому просторі. У відповідь Румен Радев звинуватив Брюссель у втручанні у внутрішні справи Болгарії через координацію заходів із боротьби з дезінформацією.

Попри відносно коротке існування політичного проєкту, пов’язаного з Радевим, він швидко набирає підтримку на тлі політичної нестабільності в країні, яка вже кілька років поспіль проводить дострокові вибори.

Водночас розвіддані, на які посилаються європейські аналітики, свідчать про можливу участь мереж колишніх військових і осіб із зв’язками з російськими структурами у просуванні політичної кампанії.

Експерти наголошують, що хоча вплив росії на Болгарію залишається значним через медіа та історичні зв’язки, політична ситуація в країні є складнішою, ніж у випадку інших держав регіону, і не гарантує москві прямого контролю над майбутніми рішеннями уряду.

