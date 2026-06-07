У Вірменії почалося голосування на парламентських виборах

У Вірменії в неділю, 7 червня, почалося голосування на парламентських виборах.

Міністерство внутрішніх справ Вірменії повідомило, що для голосування зареєструвалися 2,49 мільйона людей.

Виборчі дільниці на території Вірменії, яких загалом понад 2000, відкрилися о 8 ранку за місцевим часом. Голосування триватиме до 20 години, а попередні результати очікувано стануть відомі після опівночі. Близько 400 міжнародних спостерігачів уповноважені стежити за голосуванням. Центральна виборча комісія заявила, що попередні результати будуть опубліковані протягом 24 годин після закриття виборчих дільниць, а остаточні результати мають бути оголошені 14 червня.

За представленість у парламенті змагаються 18 політичних сил: 16 партій і два виборчих блоки. Для перших прохідний бар’єр становить 4%, для других – 8%. Загалом у парламенті має бути щонайменш 101 депутат і щонайменш три політичні партії.

Опитування показують, що партія прем’єр-міністра Нікола Пашиняна "Громадянський договір" має підтримку 24-32% виборців, тоді як проросійська партія "Сильна Вірменія" вірмено-російського мільярдера Самвела Карапетяна має підтримку приблизно 6-11%, що ставить її на друге місце.