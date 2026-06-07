Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Вірменії почалося голосування на парламентських виборах

07 червня 2026, 10:57
У Вірменії почалося голосування на парламентських виборах
Фото: AP
Для голосування зареєструвалися 2,49 мільйона людей.
У Вірменії в неділю, 7 червня, почалося голосування на парламентських виборах.
 
Про це пише "Радіо Азатутюн".
 
Міністерство внутрішніх справ Вірменії повідомило, що для голосування зареєструвалися 2,49 мільйона людей.
 
Виборчі дільниці на території Вірменії, яких загалом понад 2000, відкрилися о 8 ранку за місцевим часом. Голосування триватиме до 20 години, а попередні результати очікувано стануть відомі після опівночі. Близько 400 міжнародних спостерігачів уповноважені стежити за голосуванням. Центральна виборча комісія заявила, що попередні результати будуть опубліковані протягом 24 годин після закриття виборчих дільниць, а остаточні результати мають бути оголошені 14 червня.
 
За представленість у парламенті змагаються 18 політичних сил: 16 партій і два виборчих блоки. Для перших прохідний бар’єр становить 4%, для других – 8%. Загалом у парламенті має бути щонайменш 101 депутат і щонайменш три політичні партії. 
 
Опитування показують, що партія прем’єр-міністра Нікола Пашиняна "Громадянський договір" має підтримку 24-32% виборців, тоді як проросійська партія "Сильна Вірменія" вірмено-російського мільярдера Самвела Карапетяна має підтримку приблизно 6-11%, що ставить її на друге місце.

 

вибориВірменія

Останні матеріали

Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 2 – Мік Раян
Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 2 – Мік Раян
Переклад iPress – 05 червня 2026, 15:55
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Чому Трамп зрадив Україну? Частини 3 і 4 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 05 червня 2026, 11:42
російська еліта відчуває наближення поразки у війні. путіну, схоже, байдуже – Wall Street Journal
Політика
російська еліта відчуває наближення поразки у війні. путіну, схоже, байдуже – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 червня 2026, 08:00
Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 1 – Мік Раян
Політика
Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 1 – Мік Раян
Переклад iPress – 04 червня 2026, 14:32
Політика
"Одна нація" дала тріщину. Чому Анкара й Баку дедалі менше довіряють одне одному – Ельдар Мамедов
Переклад iPress – 04 червня 2026, 12:34
Дим і вразливість росії. Форум путіна про
Політика
Дим і вразливість росії. Форум путіна про "стабільне майбутнє" накрили українські дрони – The Times
Переклад iPress – 04 червня 2026, 08:44
Надійні шини за прийнятними цінами
LifeStyle
Надійні шини за прийнятними цінами
03 червня 2026, 16:16
Чому Трамп обрав
Політика
Чому Трамп обрав "малого Трампа" керувати розвідкою. Білл Пулте прийшов не з досвідом, а з відданістю президенту – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 червня 2026, 15:20
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється