росія втрачає контроль на фронті – ISW

Українські війська нещодавно просунулися в Костянтинівському напрямку.

Провідні військові аналітики та незалежні моніторингові місії доходять спільного висновку: російські війська втрачають доктринальний контроль над територіями, а ініціатива поступово переходить до рук Сил оборони України. Зокрема, зафіксовано суттєве уповільнення наступального темпу ворога на тлі розширення зони українських контрнаступальних дій.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти наголошують, що у травні 2026 року українські захисники змогли звільнити та зачистити від загарбників значно більшу площу, ніж та, яку за аналогічний період спромоглися захопити окупанти. Останні розрахунки, які спираються зокрема і на дані української військової розвідки, наочно демонструють позитивний для України злам динаміки на полі бою. Протягом останніх двох місяців співвідношення втрачених і повернутих територій кардинально змінилося на користь ЗСУ.

"Українські війська "відновили контроль" або ліквідували російських розвідників на площі близько 250 квадратних кілометрів у травні 2026 року, тоді як російські війська захопили лише 130 квадратних кілометрів за той самий період. Водночас українські війська звільнили або очистили близько 80 квадратних кілометрів у квітні 2026 року, тоді як російські війська захопили від 150 до 160 квадратних кілометрів", – навели цифри військові експерти.