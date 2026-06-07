Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія втрачає контроль на фронті – ISW

07 червня 2026, 09:53
росія втрачає контроль на фронті – ISW
Фото: з вільного доступу
Українські війська нещодавно просунулися в Костянтинівському напрямку.

Провідні військові аналітики та незалежні моніторингові місії доходять спільного висновку: російські війська втрачають доктринальний контроль над територіями, а ініціатива поступово переходить до рук Сил оборони України. Зокрема, зафіксовано суттєве уповільнення наступального темпу ворога на тлі розширення зони українських контрнаступальних дій.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти наголошують, що у травні 2026 року українські захисники змогли звільнити та зачистити від загарбників значно більшу площу, ніж та, яку за аналогічний період спромоглися захопити окупанти. Останні розрахунки, які спираються зокрема і на дані української військової розвідки, наочно демонструють позитивний для України злам динаміки на полі бою. Протягом останніх двох місяців співвідношення втрачених і повернутих територій кардинально змінилося на користь ЗСУ.
 
"Українські війська "відновили контроль" або ліквідували російських розвідників на площі близько 250 квадратних кілометрів у травні 2026 року, тоді як російські війська захопили лише 130 квадратних кілометрів за той самий період. Водночас українські війська звільнили або очистили близько 80 квадратних кілометрів у квітні 2026 року, тоді як російські війська захопили від 150 до 160 квадратних кілометрів", – навели цифри військові експерти.
 
Нещодавні розрахунки, включно з тими, що пов'язані з українською військовою розвідкою, вказують на зниження темпів просування росії та збільшення просування України. За оцінками ISW, російські війська – іноді дуже невеликі групи з декількох солдатів – проникнули та зберігають обмежену присутність у деяких регіонах, але не контролюють їх у доктринальному сенсі.
 
Аналітики зауважили, що ситуація на полі бою, в якій українські та російські позиції часто перемежовуються, а "зона ураження" розширюється, ускладнює точні розрахунки щодо російських та українських здобутків та втрат.
 
"Кожне джерело, ймовірно, використовує різні методології для розрахунку російських і українських здобутків, але все ж доходить подібних загальних висновків щодо дій росії та України на полі бою на цьому етапі війни", – наголосили в Інституті вивчення війни.
 
Українські війська завдали другої серії ударів по Санкт-Петербургу після за росія не може надійно захистити свої великі міста від українських ударів навіть під час визначних міжнародних подій. Українські удари по Санкт-Петербургу підривають зусилля Кремля використовувати форум для проєктування стабільності в росії всередині країни та для міжнародної аудиторії. Постійний дефіцит бензину на окупованій Україні створює довгі черги на Керченському мосту та на заправках на сусідніх російських територіях. Дефіцит пального продовжує поширюватися по всій росії та, ймовірно, погіршиться, оскільки високий літній попит зберігатиметься. Ударна кампанія України середньої дальності по основних російських наземних лініях зв'язку на окупованій Україні продовжує порушувати рух транспортних засобів.

 

війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 2 – Мік Раян
Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 2 – Мік Раян
Переклад iPress – 05 червня 2026, 15:55
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Чому Трамп зрадив Україну? Частини 3 і 4 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 05 червня 2026, 11:42
російська еліта відчуває наближення поразки у війні. путіну, схоже, байдуже – Wall Street Journal
Політика
російська еліта відчуває наближення поразки у війні. путіну, схоже, байдуже – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 червня 2026, 08:00
Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 1 – Мік Раян
Політика
Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 1 – Мік Раян
Переклад iPress – 04 червня 2026, 14:32
Політика
"Одна нація" дала тріщину. Чому Анкара й Баку дедалі менше довіряють одне одному – Ельдар Мамедов
Переклад iPress – 04 червня 2026, 12:34
Дим і вразливість росії. Форум путіна про
Політика
Дим і вразливість росії. Форум путіна про "стабільне майбутнє" накрили українські дрони – The Times
Переклад iPress – 04 червня 2026, 08:44
Надійні шини за прийнятними цінами
LifeStyle
Надійні шини за прийнятними цінами
03 червня 2026, 16:16
Чому Трамп обрав
Політика
Чому Трамп обрав "малого Трампа" керувати розвідкою. Білл Пулте прийшов не з досвідом, а з відданістю президенту – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 червня 2026, 15:20
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється