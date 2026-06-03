НАТО посилює ППО на східному фланзі після падіння російського дрона в Румунії

Бухарест веде переговори про додаткові радари, авіацію та протидронові системи.

Кілька країн НАТО готуються посилити системи протиповітряної оборони на східному фланзі Альянсу після того, як російський дрон впав на житловий будинок у румунському місті Галац поблизу кордону з Україною.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою під час візиту до Парижа заявила, що інцидент пришвидшить реалізацію вже наявних планів із НАТО щодо зміцнення систем спостереження та реагування. Основна увага приділятиметься радарам, винищувальній авіації та технологіям протидії БпЛА. "Наш головний пріоритет – збільшення можливостей", – наголосила вона.

Готовність посилити участь в операціях із ППО висловили Велика Британія, Італія та Іспанія. Франція, яка очолює бойову групу НАТО в Румунії чисельністю близько 1400 військових, вже обговорює додаткову допомогу у сфері радарів та повітряного контролю. США можуть надати спеціалізовані можливості насамперед у сфері радарного спостереження. При цьому Цою підкреслила, що зміцнення східного флангу не обмежується Румунією – аналогічні дискусії ведуться з країнами Балтії та іншими прикордонними державами.

Бухарест наголошує, що підтримка союзників є тимчасовим рішенням: Румунія вже виділила близько 2 млрд євро на модернізацію власних систем ППО. Крім того, Румунія та Україна реалізують спільний проєкт вартістю 200 млн євро зі створення заводу для виробництва систем боротьби з повітряними загрозами.

Щодо самого інциденту Цою заявила, що Бухарест не має доказів навмисного порушення повітряного простору, однак покладає повну відповідальність за нього на росію.