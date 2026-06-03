Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

НАТО посилює ППО на східному фланзі після падіння російського дрона в Румунії

03 червня 2026, 19:21
НАТО посилює ППО на східному фланзі після падіння російського дрона в Румунії
Бухарест веде переговори про додаткові радари, авіацію та протидронові системи.

Кілька країн НАТО готуються посилити системи протиповітряної оборони на східному фланзі Альянсу після того, як російський дрон впав на житловий будинок у румунському місті Галац поблизу кордону з Україною.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою під час візиту до Парижа заявила, що інцидент пришвидшить реалізацію вже наявних планів із НАТО щодо зміцнення систем спостереження та реагування. Основна увага приділятиметься радарам, винищувальній авіації та технологіям протидії БпЛА. "Наш головний пріоритет – збільшення можливостей", – наголосила вона.

Готовність посилити участь в операціях із ППО висловили Велика Британія, Італія та Іспанія. Франція, яка очолює бойову групу НАТО в Румунії чисельністю близько 1400 військових, вже обговорює додаткову допомогу у сфері радарів та повітряного контролю. США можуть надати спеціалізовані можливості насамперед у сфері радарного спостереження. При цьому Цою підкреслила, що зміцнення східного флангу не обмежується Румунією – аналогічні дискусії ведуться з країнами Балтії та іншими прикордонними державами.

Бухарест наголошує, що підтримка союзників є тимчасовим рішенням: Румунія вже виділила близько 2 млрд євро на модернізацію власних систем ППО. Крім того, Румунія та Україна реалізують спільний проєкт вартістю 200 млн євро зі створення заводу для виробництва систем боротьби з повітряними загрозами.

Щодо самого інциденту Цою заявила, що Бухарест не має доказів навмисного порушення повітряного простору, однак покладає повну відповідальність за нього на росію.

НАТОРумуніядронивійна в Україніросія загроза

Останні матеріали

Надійні шини за прийнятними цінами
LifeStyle
Надійні шини за прийнятними цінами
03 червня 2026, 16:16
Чому Трамп обрав
Політика
Чому Трамп обрав "малого Трампа" керувати розвідкою. Білл Пулте прийшов не з досвідом, а з відданістю президенту – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 червня 2026, 15:20
росія будує власний клуб впливу. Кремль залучає церкву, розвідку й дипломатію – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
росія будує власний клуб впливу. Кремль залучає церкву, розвідку й дипломатію – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 03 червня 2026, 11:35
Україна поки тримає ініціативу в технологічній гонці війни. Lima Quant, Starlink і дрони дають перевагу, яку не можна змарнувати – Дональд Гілл
Технології
Україна поки тримає ініціативу в технологічній гонці війни. Lima Quant, Starlink і дрони дають перевагу, яку не можна змарнувати – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2026, 10:49
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Найбільший провал американської контррозвідки в історії США – Крейг Анґер
Переклад iPress – 02 червня 2026, 14:09
Операція
Політика
Операція "Павутина" досі відлунює в росії. Її уроки стали попередженням для всього Заходу – CEPA
Переклад iPress – 02 червня 2026, 11:44
Україна б’є по російській логістиці й уже змінює ситуацію на фронті. Але перевагу треба використати, поки москва не адаптувалася – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна б’є по російській логістиці й уже змінює ситуацію на фронті. Але перевагу треба використати, поки москва не адаптувалася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 червня 2026, 08:19
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Політика
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Переклад iPress – 01 червня 2026, 15:33
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється