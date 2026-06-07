У Китаї заявили про початок морської спецоперації біля Тайваню
07 червня 2026, 10:17
Фото: з вільного доступу
Оголошення операції відбулося після того, як Японія і Філіппіни оголосили "переговори щодо делімітації морських кордонів" на схід від Тайваню.
Китай оголосив про проведення спеціальної морської операції у водах на схід від Тайваню.
Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву Міністерства транспорту Китаю.
Оголошення операції відбулося після того, як Японія і Філіппіни оголосили "переговори щодо делімітації морських кордонів" на схід від Тайваню.
На думку Китаю, це є серйозним порушенням його територіального суверенітету та морських прав і інтересів. Тож Міністерство транспорту Китаю організувало "спеціальну операцію з контролю за морським рухом". Згідно з повідомленням міністерства, цей крок мав на меті здійснення "морської адміністративної юрисдикції" Китаю та захист національних інтересів, а також посилення патрулювання та правоохоронної діяльності у віддалених морських районах та зміцнення контролю за судноплавством у ключових акваторіях.
Як зазначає Bloomberg, територія, про переговори щодо якої заявили Японія і Філіппіни, є тією, яка частково збігається з економічними зонами, на які претендує Китай.
Китай вважає територію Тайваню своєю частиною, а останніми роками посилив свій дипломатичний, військовий та економічний тиск на самоврядний острів. Глава КНР Сі Цзіньпін протягом останніх років неодноразово заявляв, що хоче "возз’єднання" з островом, якщо знадобиться – силою. А от уряд Тайваню наголошував, що хоче миру, але в разі нападу захищатиме себе.