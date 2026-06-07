У Китаї заявили про початок морської спецоперації біля Тайваню

Оголошення операції відбулося після того, як Японія і Філіппіни оголосили "переговори щодо делімітації морських кордонів" на схід від Тайваню.

Китай оголосив про проведення спеціальної морської операції у водах на схід від Тайваню.

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву Міністерства транспорту Китаю.

Оголошення операції відбулося після того, як Японія і Філіппіни оголосили "переговори щодо делімітації морських кордонів" на схід від Тайваню.

На думку Китаю, це є серйозним порушенням його територіального суверенітету та морських прав і інтересів. Тож Міністерство транспорту Китаю організувало "спеціальну операцію з контролю за морським рухом". Згідно з повідомленням міністерства, цей крок мав на меті здійснення "морської адміністративної юрисдикції" Китаю та захист національних інтересів, а також посилення патрулювання та правоохоронної діяльності у віддалених морських районах та зміцнення контролю за судноплавством у ключових акваторіях.