Орбан визнав поразку на виборах і заявив про завершення політичної епохи

Угорський премʼєр Віктор Орбан визнав поразку на виборах 12 квітня та заявив, що в його країні закінчилась "політична епоха". Водночас він дав зрозуміти, що не піде з посади лідера своєї партії "Фідес", яка переходить в опозицію.

Про це пише Politico.

"Це явна поразка. Ступінь поразки величезний", – заявив Орбан у своїх перших публічних коментарях після історичної поразки в інтервʼю проурядовому виданню Patrióta.

Як вказують журналісти, Орбан протягом інтервʼю мав похмурий вигляд. Він заявив, що відчував після поразки "біль і порожнечну", і поринув у роботу, щоб впоратися з шоком. За його словами, він думав, що "Фідес" переможе, проте визнає свою відповідальність за поразку.

"Це я. Я президент партії. Я маю визнати, що послання опонента було сильнішим", — каже Орбан.

Нагадаємо, лідер партії-переможниці парламентських виборів в Угорщині та ймовірний майбутній прем’єр Петер Мадяр звернувся до співробітників урядових структур із закликом повідомляти про можливе знищення "незручних" документів, нібито пов’язаних із командою чинного прем’єра Віктора Орбана.