В Угорщині заявили про знищення урядових документів перед зміною влади

17 квітня 2026, 12:18
В Угорщині заявили про знищення урядових документів перед зміною влади
Фото: Facebook/Péter Magyar
Мадяр закликав підлеглих Віктор Орбана, яким доручили знищити "незручні" документи, повідомляти про це.

Лідер партії-переможниці парламентських виборів в Угорщині та ймовірний майбутній прем’єр Петер Мадяр звернувся до співробітників урядових структур із закликом повідомляти про можливе знищення "незручних" документів, нібито пов’язаних із командою чинного прем’єра Віктора Орбана.

 Відповідний допис Мадяр опублікував у Facebook у п’ятницю.

За його словами, надходять повідомлення про масове знищення документів у низці міністерств та державних установ. У зв’язку з цим він закликав працівників держсектору інформувати його політичну силу "Тиса" про подібні випадки.

"Якщо ви маєте будь-яку інформацію про знищення документів — повідомляйте нам, а за можливості надсилайте документи, які доручили знищити", — заявив Мадяр.

Нагадаємо, Петер Мадяр публічно звинуватив свого попередника Віктора Орбана та прем'єра Словаччини Роберта Фіцо у таємній змові.

Виступаючи перед європейськими лідерами, він заявив, що два уряди навмисно організували міграційну кризу у Словаччині, щоб допомогти Фіцо виграти парламентські вибори.

