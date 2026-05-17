У Сенаті США заблокували фінансування бальної зали Трампа

17 травня 2026, 17:46
Фото: twitter.com/robertarampton
Демократи зупини спробу виділити кошти з федерального бюджету.

У Сенаті США заблокували ініціативу республіканців щодо виділення федеральних коштів на проєкт бальної зали президента Дональда Трампа. 

Про це інформує агенція Bloomberg

Йшлося про спробу включити близько 1 млрд доларів до великого бюджетного законопроєкту, який також охоплює питання імміграції та безпеки. Кошти планували спрямувати на модернізацію систем безпеки та будівництво нового Східного крила, пов’язаного з проєктом бальної зали.

Однак, за даними видання, сенатська парламентарка Елізабет Макдоноу дійшла висновку, що ці витрати не відповідають бюджетним правилам Сенату.

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер заявив, що демократам вдалося заблокувати першу спробу просування фінансування, назвавши її мільярдною бальною залою Трампа.

Демократи розкритикували проєкт, назвавши його марнотратним і таким, що не відповідає пріоритетам бюджету.

Водночас республіканці заявили, що не відмовляються від ініціативи та планують переробити законопроєкт і повторно подати його до Сенату.

В грудні 2025 ми писали, що Трамп будує бальну залу за $400 млн.

 

