Трамп будує бальну залу за $400 млн

17 грудня 2025, 11:03
Фото: Reuters
Новий проєкт передбачає надміцні вікна та безпечне проведення урочистих заходів.

Будівництво нової бальної зали, ініційоване президентом США Дональдом Трампом, обійдеться приблизно в $400 млн. 

Про це він заявив 16 грудня під час прийому з нагоди Хануки, повідомляє агенція Bloomberg

За словами Трампа, бальна зала буде обладнана для проведення інавгурацій у майбутньому. 

"Протягом 150 років вони мріяли про бальний зал. Це буде найгарніший бальний зал, і він буде використовуватися для проведення інавгурацій", – зазначив президент.

Він додав, що традиційні інавгурації у Капітолії США часто супроводжуються проблемами з безпекою та погодою. 

"З точки зору безпеки, ми можемо зробити краще", – наголосив Трамп. 

За його словами, зала матиме майже 13-сантиметрові скляні вікна, "непробивні нічим, крім гаубиці".

Того ж дня федеральний суддя, який розглядає позов Національного фонду збереження історичної спадщини, не зупинив будівництво, оскільки судовий процес триває. 

"Я дякую судді за мужність у прийнятті правильного рішення", – додав Трамп.

Початкова вартість бальної зали коливалася від $200 млн до нинішньої оцінки у $400 млн. 

Масштаби проєкту також збільшилися: спочатку Трамп обіцяв, що будівля не заважатиме існуючому комплексу, а згодом вирішив знести все східне крило.

Ще влітку ми писали, що у Білому домі збудують бальну залу за $200 млн на прохання Трампа.

 

