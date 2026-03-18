НАТО шукає шлях відкрити Ормузьку протоку

Союзники обговорюють відновлення судноплавства після блокування Іраном.

Країни НАТО обговорюють можливі кроки для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, яку фактично заблокував Іран.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, пише Politico.

За його словами, союзники погоджуються, що протоку необхідно відкрити, і вже ведуть спільні консультації щодо шляхів вирішення ситуації.

"Ми працюємо разом, щоб знайти рішення", - зазначив Рютте під час візиту на військові навчання в Норвегії.

Заява пролунала на тлі напруження у відносинах США з союзниками: президент Дональд Трамп раніше пригрозив переглянути роль Вашингтона в НАТО після відмови частини країн підтримати операцію із забезпечення проходу суден.

Водночас Рютте утримався від прямої підтримки дій США та не говорив про широку підтримку військової кампанії проти Ірану.

Наразі США не зверталися до НАТО з офіційним запитом про допомогу, однак окремі союзники вже висловили готовність долучитися до забезпечення безпеки судноплавства в регіоні.

На початку березня Тегеран оголосив про блокаду Ормузької протоки.