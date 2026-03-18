НАТО шукає шлях відкрити Ормузьку протоку

18 березня 2026, 21:17
НАТО шукає шлях відкрити Ормузьку протоку
Союзники обговорюють відновлення судноплавства після блокування Іраном.

Країни НАТО обговорюють можливі кроки для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, яку фактично заблокував Іран. 

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, пише Politico.

За його словами, союзники погоджуються, що протоку необхідно відкрити, і вже ведуть спільні консультації щодо шляхів вирішення ситуації. 

"Ми працюємо разом, щоб знайти рішення", - зазначив Рютте під час візиту на військові навчання в Норвегії.

Заява пролунала на тлі напруження у відносинах США з союзниками: президент Дональд Трамп раніше пригрозив переглянути роль Вашингтона в НАТО після відмови частини країн підтримати операцію із забезпечення проходу суден. 

Водночас Рютте утримався від прямої підтримки дій США та не говорив про широку підтримку військової кампанії проти Ірану.

Наразі США не зверталися до НАТО з офіційним запитом про допомогу, однак окремі союзники вже висловили готовність долучитися до забезпечення безпеки судноплавства в регіоні.

На початку березня Тегеран оголосив про блокаду Ормузької протоки.

 

Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 березня 2026, 22:13
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Політика
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Політика
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Переклад iPress – 18 березня 2026, 10:16
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Політика
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Переклад iPress – 17 березня 2026, 15:44
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2026, 11:55
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Технології
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 березня 2026, 00:16
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Політика
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Переклад iPress – 16 березня 2026, 15:56
