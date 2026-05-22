Париж хоче долучитися до створення нової далекобійної зброї для Європи

Франція готова долучитися до спільної програми Великої Британії та Німеччини з розробки далекобійних ракет для посилення оборонних можливостей Європи. Йдеться про створення високоточних систем наземного базування з дальністю понад 2000 кілометрів.

Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією видання, Париж уже висловив зацікавленість в участі в ініціативі, започаткованій Лондоном і Берліном у межах оборонної угоди Trinity House. Наразі тривають консультації між Францією, Німеччиною та Великою Британією, а перші тристоронні переговори можуть відбутися вже на початку червня.

Проєкт передбачає розробку сімейства сучасних ракет великої дальності, здатних завдавати ударів по цілях далеко за лінією фронту. Йдеться не лише про крилаті ракети-невидимки, а й про перспективні гіперзвукові системи, які можуть рухатися на високій швидкості за непередбачуваною траєкторією.

Інтерес до прискорення програми посилився після змін у політиці США. Зокрема, після рішення президента Дональда Трампа скасувати плани розміщення американських ракет Tomahawk у Німеччині європейські країни активізували власні оборонні ініціативи.

У Європі вважають, що розвиток власних далекобійних систем стримування став необхідністю на тлі війни росії проти України та розміщення російських ракет у Калінінградській області.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше заявляв, що розвиток високоточного далекобійного озброєння має доповнити французьку систему ядерного стримування. Французькі чиновники вважають, що участь у програмі дозволить скоротити розрив між ядерними та звичайними засобами оборони.

До обговорення вже залучені провідні оборонні компанії Європи, серед яких MBDA, ArianeGroup та стартап Hypersonica. Очікується, що нові ракети можуть надійти на озброєння на початку 2030-х років.

Водночас у Лондоні побоюються, що розширення проєкту за рахунок нових партнерів може ускладнити реалізацію програми через різні підходи до розвитку оборонної промисловості. Однак у Європі вже є успішний досвід подібної співпраці – зокрема створення ракет Storm Shadow/SCALP Францією та Великою Британією.