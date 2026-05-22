США пропонують Україні та ЄС розглянути послаблення санкцій щодо білоруських добрив

США звернулися до України, Польщі та Литви з проханням розглянути можливість часткового послаблення санкцій щодо білоруських калійних добрив та відновлення їх транзиту через території цих країн.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За даними видання, у зверненні Держдепартаменту США йдеться про зацікавленість американських компаній у закупівлі та транспортуванні білоруських калійних добрив після часткового пом’якшення обмежень щодо "Білоруськалію". При цьому Вашингтон пропонує організувати логістичні маршрути в обхід росії – через Україну, Польщу або Литву.

У Міністерстві закордонних справ України вже підтвердили отримання відповідного листа. Водночас офіційних заяв від Польщі та Литви поки не надходило.

Раніше глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявляв, що питання відновлення транзиту білоруських товарів уже обговорювалося зі США.

Санкції проти "Білоруськалію" були запроваджені у 2021 році після інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську та затримання опозиційного блогера Романа Протасевича.

Попри окремі пом’якшення з боку США, Європейський Союз нещодавно продовжив економічні санкції проти білорусі ще на рік.

За оцінками, білорусь забезпечує близько 15% світового виробництва калійних добрив, що робить її важливим гравцем на глобальному ринку. Після запровадження санкцій експорт продукції переорієнтували через російську інфраструктуру, тоді як раніше основні поставки здійснювалися через балтійські порти.