Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США пропонують Україні та ЄС розглянути послаблення санкцій щодо білоруських добрив

22 травня 2026, 19:01
США пропонують Україні та ЄС розглянути послаблення санкцій щодо білоруських добрив
Фото: UNSPLASH
У Міністерстві закордонних справ України вже підтвердили отримання відповідного листа.

США звернулися до України, Польщі та Литви з проханням розглянути можливість часткового послаблення санкцій щодо білоруських калійних добрив та відновлення їх транзиту через території цих країн.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За даними видання, у зверненні Держдепартаменту США йдеться про зацікавленість американських компаній у закупівлі та транспортуванні білоруських калійних добрив після часткового пом’якшення обмежень щодо "Білоруськалію". При цьому Вашингтон пропонує організувати логістичні маршрути в обхід росії – через Україну, Польщу або Литву.

У Міністерстві закордонних справ України вже підтвердили отримання відповідного листа. Водночас офіційних заяв від Польщі та Литви поки не надходило.

Раніше глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявляв, що питання відновлення транзиту білоруських товарів уже обговорювалося зі США.

Санкції проти "Білоруськалію" були запроваджені у 2021 році після інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську та затримання опозиційного блогера Романа Протасевича.

Попри окремі пом’якшення з боку США, Європейський Союз нещодавно продовжив економічні санкції проти білорусі ще на рік.

За оцінками, білорусь забезпечує близько 15% світового виробництва калійних добрив, що робить її важливим гравцем на глобальному ринку. Після запровадження санкцій експорт продукції переорієнтували через російську інфраструктуру, тоді як раніше основні поставки здійснювалися через балтійські порти.

СШАБілорусьсанкціїЄвросоюз

Останні матеріали

Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Політика
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Політика
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Переклад iPress – 21 травня 2026, 15:34
США не можуть відвернутися від Європи.
Політика
США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 21 травня 2026, 11:16
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Технології
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 21 травня 2026, 08:40
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Політика
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Політика
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється