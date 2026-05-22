Мадяр заявив про можливе повернення Європи до російських енергоносіїв

За його словами, ключовими факторами такого сценарію можуть стати конкурентність ринку та географічна близькість росії до Європи.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що після завершення війни росії проти України Європейський Союз, ймовірно, знову повернеться до закупівель російських енергоносіїв, оскільки вони є дешевшими.

Про це він сказав в інтерв’ю Rzeczpospolita.

За його словами, ключовими факторами такого сценарію можуть стати конкурентність ринку та географічна близькість росії до Європи.

"Панове, ви побачите самі. Я не можу передбачити все, але це моє відчуття", – зазначив Мадяр.

Він також наголосив, що Угорщина повинна диверсифікувати енергетичні поставки, але при цьому враховувати ціну та безпеку. Коментуючи ідею імпорту зрідженого газу через Польщу, прем’єр назвав його надто дорогим порівняно з іншими маршрутами постачання.

"Ми були б дуже раді мати кілька джерел постачання, оскільки це забезпечує більшу безпеку і кращу позицію для переговорів щодо цін", – сказав він.

Окремо Мадяр прокоментував питання євроінтеграції України. Він заявив, що Будапешт підтримає відкриття нових переговорних кластерів лише за умови, що Київ забезпечить права угорської меншини на Закарпатті.

За словами угорського прем’єра, йдеться про питання мови, культури та адміністративних прав.

"Якщо ви хочете вступити до європейського клубу, ви повинні поважати ці права", – заявив він.

Мадяр стверджує, що на Закарпатті проживає понад 10 тисяч угорців, які, за його словами, не мають достатнього рівня захисту своїх прав. Він також повідомив про триваючі технічні консультації між Києвом і Будапештом щодо цього питання.

"Переговори розпочалися. Побачимо, чим це завершиться", – додав він.