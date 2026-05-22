У Балтії заявили, що росія скеровує українські безпілотники на територію НАТО

Балтія та Польща розкритикували інциденти з дронами, але підтримали Україну.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна звинуватив росію в тому, що вона "спрямовує" українські військові безпілотники, які збилися з курсу, у бік країн НАТО після серії порушень повітряного простору, що цього тижня спричинили перебої в країнах Балтії.

"росія спрямовує ці дрони на територію НАТО", – сказав Цахкна напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Північноатлантичного альянсу в Гельсінгборзі, Швеція.

Три країни Балтії та Фінляндія – всі прифронтові члени НАТО та східного флангу ЄС – фіксують зростання випадків, коли українські дрони випадково порушують їхній повітряний простір. Українська влада заявляє, що ці дрони націлені на росію, але збиваються з курсу через можливості кремля в галузі радіоелектронної боротьби.

Водночас кілька міністрів закордонних справ країн НАТО відкинули повторювані заяви москви про те, що балтійські держави нібито відкрили свій повітряний простір для допомоги Україні в атаках проти росії.

Таке твердження є "абсурдним", заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, додавши, що "загроза одному члену – це загроза всім".

"На жаль, ми змушені побоюватися, що це є пропагандистською підготовкою до чогось божевільного. росія завжди бреше, як вона робила це щодо нібито українських провокацій проти росії перед нападом на Україну", – заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.