Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія може розмістити ядерні ракети на дні моря

22 травня 2026, 14:07
росія може розмістити ядерні ракети на дні моря
Фото: Reuters
Спецслужби країн НАТО вже деякий час спостерігають за судном "Звёздочка", яке росія використовує для переміщення важкої техніки у відкритому морі з допомогою підйомних кранів.
У росії можуть реалізувати секретний проєкт "Скіфи" з розміщення ядерної зброї на дні моря, щоб керувати нею віддалено й унеможливити її знищення.
 
Про це йдеться в розслідуванні німецьких мовників WDR і NDR, передає tagesschau.
 
За даними журналістів, спецслужби країн НАТО вже деякий час спостерігають за судном "Звьоздочка", яке росія використовує для переміщення важкої техніки у відкритому морі з допомогою підйомних кранів. Судно розташоване в місті Сєвєродвінськ, і розвідники вважають, що рф буде використовувати його для реалізації проєкту "Скіфи" з розміщення ядерної зброї на дні моря. Це створювало б складність для країн НАТО в тому, щоб за потреби виявляти й знищувати російські ракети.
 
Схема полягає в тому, щоб розмістити балістичні ракети з ядерними боєголовками у спеціальних шахтах або контейнерах на дні моря на глибині декількох сотень метрів. Там вони зможуть перебувати певний час й активуватися дистанційно. Окрім судна "Звьоздочка", для реалізації проєкту можуть залучити також підводний човен "Саров".
 
Крім того, росія могла розробити ракету "Скіф" – модифіковану версію ракети "Сінева", якою озброєні підводні човни. За даними розвідки НАТО, "Скіф" має дальність у декілька тисяч кілометрів і може запускатися з моря. Як зазначають медіа, такий спосіб розміщення ядерної зброї не новий – у 1980 році Пентагон розробив проєкт "Орка", за яким на дні моря створювали ядерне сховище, і в разі війни ракети від’єднуються і підіймаються нагору.
 
Американські військові підкреслювали те, що за такою моделлю ракети важко виявити та знищити, а також недорого обслуговувати. Утім, їх важко перевіряти на бойову готовність і контролювати на відстані.

 

Кремльядерна зроя

Останні матеріали

Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Політика
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Політика
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Переклад iPress – 21 травня 2026, 15:34
США не можуть відвернутися від Європи.
Політика
США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 21 травня 2026, 11:16
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Технології
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 21 травня 2026, 08:40
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Політика
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Політика
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється