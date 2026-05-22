росія може розмістити ядерні ракети на дні моря

Про це йдеться в розслідуванні німецьких мовників WDR і NDR, передає tagesschau.

За даними журналістів, спецслужби країн НАТО вже деякий час спостерігають за судном "Звьоздочка", яке росія використовує для переміщення важкої техніки у відкритому морі з допомогою підйомних кранів. Судно розташоване в місті Сєвєродвінськ, і розвідники вважають, що рф буде використовувати його для реалізації проєкту "Скіфи" з розміщення ядерної зброї на дні моря. Це створювало б складність для країн НАТО в тому, щоб за потреби виявляти й знищувати російські ракети.