росія може розмістити ядерні ракети на дні моря
22 травня 2026, 14:07
Фото: Reuters
У росії можуть реалізувати секретний проєкт "Скіфи" з розміщення ядерної зброї на дні моря, щоб керувати нею віддалено й унеможливити її знищення.
Про це йдеться в розслідуванні німецьких мовників WDR і NDR, передає tagesschau.
За даними журналістів, спецслужби країн НАТО вже деякий час спостерігають за судном "Звьоздочка", яке росія використовує для переміщення важкої техніки у відкритому морі з допомогою підйомних кранів. Судно розташоване в місті Сєвєродвінськ, і розвідники вважають, що рф буде використовувати його для реалізації проєкту "Скіфи" з розміщення ядерної зброї на дні моря. Це створювало б складність для країн НАТО в тому, щоб за потреби виявляти й знищувати російські ракети.
Схема полягає в тому, щоб розмістити балістичні ракети з ядерними боєголовками у спеціальних шахтах або контейнерах на дні моря на глибині декількох сотень метрів. Там вони зможуть перебувати певний час й активуватися дистанційно. Окрім судна "Звьоздочка", для реалізації проєкту можуть залучити також підводний човен "Саров".
Крім того, росія могла розробити ракету "Скіф" – модифіковану версію ракети "Сінева", якою озброєні підводні човни. За даними розвідки НАТО, "Скіф" має дальність у декілька тисяч кілометрів і може запускатися з моря. Як зазначають медіа, такий спосіб розміщення ядерної зброї не новий – у 1980 році Пентагон розробив проєкт "Орка", за яким на дні моря створювали ядерне сховище, і в разі війни ракети від’єднуються і підіймаються нагору.
Американські військові підкреслювали те, що за такою моделлю ракети важко виявити та знищити, а також недорого обслуговувати. Утім, їх важко перевіряти на бойову готовність і контролювати на відстані.