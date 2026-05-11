Війна стає випробуванням для самої росії – CNN про заяви путіна

російський диктатор уперше не повторив традиційну формулу про необхідність продовжувати "спеціальну військову операцію".

владімір путін під час заходів до Дня Перемоги 9 травня заявив, що війна проти України "добігає кінця". Це стало одним із перших подібних сигналів з боку кремля за весь час повномасштабного вторгнення.

Про це пише CNN.

Телеканал звертає увагу, що заява пролунала незвично коротко, після тривалого виступу про провалені переговори 2022 року. При цьому журналісти підкреслюють, що путін рідко робить випадкові заяви з питань війни. Показово, що він не повторив традиційну кремлівську формулу про необхідність продовжувати операцію до досягнення всіх цілей, які, втім, залишаються недосягнутими: "демілітаризація" України та повний контроль над Донбасом.

Окрему увагу CNN приділяє пропозиції путіна залучити колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера до можливих переговорів між росією та Європою. Шредер, який після відходу з політики тривалий час підтримував тісні стосунки з путіним і співпрацював з проєктом Nord Stream, залишається в Європі вкрай неоднозначною постаттю. Реакція європейських столиць на цю ініціативу була стриманою, однак у Вашингтоні її могли сприйняти інакше.

Телеканал також пише про наростаюче невдоволення війною всередині росії, зокрема критику її затяжного характеру та людських і економічних втрат. Симптоматичною ознакою CNN називає відсутність масштабної демонстрації сучасної військової техніки на параді 9 травня. Окремо відзначаються труднощі з комплектуванням армії та дедалі відчутніший вплив війни на економіку.

Щодо ситуації на фронті, CNN зазначає, що українські сили, попри брак особового складу, суттєво розширили застосування безпілотних технологій, зокрема дронів і роботизованих систем для атак, постачання та евакуації поранених. Саме це, на думку телеканалу, стало однією з причин уповільнення російського наступу. Водночас автори застерігають, що росія раніше вже скорочувала технологічне відставання за лічені місяці, тому Україна не повинна вважати ситуацію остаточно переломленою.

Війна поступово перетворюється на серйозне випробування для самої російської системи, а ресурси кремля вже не виглядають безмежними.