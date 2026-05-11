Зеленський: росія не має наміру завершувати війну, Україна готується до нових атак

Бойові дії тривають щодня, а ознак зниження інтенсивності з боку росії немає.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні на фронті не було тиші, були бойові дії. Бачимо те, що росія не має наміру цю війну завершувати, ми готуємося до нових атак, на жаль. Але мир має бути. Ми працюємо саме на це: захист України, незалежність України, безпека для наших людей – це найважливіше", – зазначив він.

За словами президента, США продовжують брати участь у дипломатичних процесах, однак увага Вашингтона зараз значною мірою зосереджена на ситуації на Близькому Сході, зокрема на війні в Ірані. Попри це, серед американського суспільства та політичного керівництва зберігається підтримка ідеї завершення війни в Європі.

Зеленський підкреслив, що російська агресія прискорює глобальні зміни у військовій сфері, насамперед у розвитку безпілотних технологій. Повномасштабна війна призвела до різкого зростання масштабів руйнувань і посилення загроз у цій сфері, і багато міжнародних партнерів уже усвідомлюють цю трансформацію.

Наразі Україна співпрацює приблизно з 20 країнами в рамках різних форматів, пов'язаних із розвитком безпілотних систем. З низкою держав уже досягнуто політичних домовленостей, а надалі очікується підписання контрактів із виробниками. Окремо президент повідомив про початок підготовки угоди про співпрацю у сфері дронів із Канадою.

Серед постійних пріоритетів Зеленський також назвав нарощування виробництва засобів протиповітряної та протиракетної оборони, включно з додатковими ракетами для ППО.