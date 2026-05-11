Трамп заявив, що розглядає можливість надання Венесуелі статусу 51-го штату США

11 травня 2026, 19:31
Раніше американські сили провели операцію у Венесуелі, під час якої був затриманий президент Ніколас Мадуро.

Президент США Дональд Трамп заявив, що "всерйоз розглядає" варіант, за якого Венесуела може отримати статус 51-го штату Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Fox News.

Трамп також підтвердив проведення обмеженої військової операції у Венесуелі, наголосивши, що не йдеться про повномасштабне вторгнення.

У ніч на 3 січня американські сили завдали ударів по низці військових об'єктів на території країни, після чого в Каракасі фіксувалися вибухи та активність авіації. Метою атак стали об'єкти військової інфраструктури, зокрема бази у столиці. За підсумками операції президент Венесуели Ніколас Мадуро разом із дружиною був затриманий і, за повідомленнями, вивезений за межі країни.

Повідомляється, що Мадуро та його дружина Силія Флорес отримали травми голови під час затримання, які вони, за деякими даними, могли завдати собі самостійно.

