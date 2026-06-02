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НАТО переживає складний період: Столтенберг оцінив стан Альянсу

02 червня 2026, 21:16
НАТО переживає складний період: Столтенберг оцінив стан Альянсу
Фото: 5 канал
Попри песимізм, колишній генсек переконаний, що НАТО продовжить існувати.

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що відносини між США та європейськими союзниками в межах Альянсу стають дедалі складнішими для управління.

В інтерв'ю Bloomberg в Осло він визнав, що не став більш оптимістичним щодо майбутнього організації порівняно з 2024 роком, коли залишив посаду.

"Я не більш оптимістичний зараз, ніж два роки тому, якщо вже на те пішло – ситуація навіть рухається у гіршому напрямку", – сказав він.

Столтенберг підкреслив, що головним завданням НАТО залишається збереження єдності між Північною Америкою та Європою, однак існують межі того, що союзники мають приймати. Зокрема, він розкритикував тиск США на партнерів по Альянсу, зокрема щодо Данії та Гренландії, назвавши такі погрози неприйнятними.

Попри песимізм, колишній генсек переконаний, що НАТО продовжить існувати, оскільки це вигідно обом сторонам. Альянс він порівняв із "шлюбом", який потребує постійного оновлення домовленостей між партнерами. "Сильне НАТО корисне для США, а НАТО робить Європу безпечнішою", – зазначив він.

Столтенберг також звернув увагу на те, що Європа все ще недостатньо "психологічно готова" до масштабної війни – попри зростання оборонних витрат та зміни у підходах до безпеки на континенті.

НАТОЄнс СтолтенбергСШАЄвросоюз

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