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Новим главою нацрозвідки США став соратник Трампа без досвіду в розвідці

02 червня 2026, 20:51
Новим главою нацрозвідки США став соратник Трампа без досвіду в розвідці
Фото: apnews.com
Білл Пулте не має досвіду в розвідці, але відомий як один із найвідданіших союзників президента.

Президент США Дональд Трамп призначив директора Федерального агентства житлового фінансування (FHFA) Білла Пулте виконувачем обов'язків директора Національної розвідки.


Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Попри нове призначення Пулте збереже посаду керівника FHFA і голови іпотечних гігантів Fannie Mae та Freddie Mac.

Пулте замінить Тулсі Габбард, яка у травні пішла у відставку, офіційно пославшись на хворобу чоловіка. Втім, медіа писали, що реальна причина – її розбіжності з Білим домом у поглядах на війну з Іраном.

Новий очільник нацрозвідки не має жодного досвіду роботи в розвідувальній сфері. Під його керівництво перейдуть 18 відомств розвідувального співтовариства США із сукупним бюджетом понад $115 мільярдів на 2026 фінансовий рік, зокрема ЦРУ та Агентство національної безпеки. Пулте відомий насамперед як один із найвідданіших союзників Трампа: після призначення до FHFA він публічно звинувачував у шахрайстві з іпотекою низку опонентів президента, зокрема генерального прокурора Нью-Йорка та сенатора від Каліфорнії.

Демократи в Конгресі засудили призначення. Лідер демократів у Сенаті Чарльз Шумер назвав Пулте "партійним бандитом". Головний демократ у сенатському комітеті з питань розвідки Марк Ворнер заявив, що призначення "чітко показує: Трамп шукає не лідера, який дотримуватиметься фактів, а того, хто формуватиме розвідувальні дані відповідно до побажань президента".

СШАДональд Трампрозвідка

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