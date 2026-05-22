Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард іде у відставку

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард залишає посаду в кабінеті президента Дональда Трампа. Причиною стала важка хвороба її чоловіка.

Про це повідомляє Fox News.

Габбард особисто повідомила Трампа про своє рішення під час зустрічі в Овальному кабінеті у п'ятницю. Очікується, що її останній робочий день в Офісі директора Національної розвідки (ODNI) – 30 червня 2026 року.

У заяві про відставку чиновниця пояснила, що змушена залишити держслужбу заради підтримки чоловіка Авраама, якому нещодавно діагностували вкрай рідкісну форму раку кісток. "Він залишався непохитним під час моєї служби на цій посаді. Його сила та любов підтримували мене у кожному випробуванні. Я не можу з чистою совістю просити його боротися з цим самотужки", – написала Габбард.

За півтора року керівництва ODNI вона ініціювала масштабну реорганізацію розвідувального співтовариства. Серед ключових результатів – скорочення відомства з економією понад 700 мільйонів доларів на рік, ліквідація програм DEI у розвідслужбі, а також розсекречення понад півмільйона сторінок урядових документів. Зокрема, були оприлюднені матеріали розслідування "Перехресний вогонь" про нібито змову Трампа з росією та документи щодо вбивств Джона і Роберта Кеннеді.

Габбард також заснувала першу в історії "Робочу групу з питань озброєння" та посилила міграційний контроль – у 2025 році Національний контртерористичний центр запобіг в'їзду до США понад 10 000 осіб, пов'язаних з наркотероризмом.

"Я глибоко вдячна за довіру, яку мені надав президент Трамп, і за можливість очолити ODNI", – підкреслила вона, пообіцявши забезпечити плавну передачу повноважень.