Держсекретар США назвав Кубу загрозою національній безпеці
22 травня 2026, 10:05
Ескалація у Карибському регіоні стає все більш імовірною.
Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що кубинський режим становить загрозу національній безпеці країни, а шанси на досягнення мирної угоди між Вашингтоном і Гаваною є невисокими.
Про це пише BBC.
Очільник Держдепу стверджує, що дипломатія залишається пріоритетом для США у питанні Куби, але наголошує на праві та зобов'язанні президента Дональда Трампа відповісти на будь-які виклики для безпеки держави.
Рубіо назвав Кубу головним спонсором тероризму у регіоні, у відповідь на що кубинський уряд звинуватив посадовця у брехні та спробі спровокувати воєнну агресію.
Останніми тижнями адміністрація Дональда Трампа все частіше натякає на можливість проведення військової операції проти Куби. Колишнього президента Рауля Кастро звинуватили у вчиненні масового вбивства американських громадян, а в Карибський регіон прибула ударна група армії США на чолі з авіаносцем.