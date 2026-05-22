Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Держсекретар США назвав Кубу загрозою національній безпеці

22 травня 2026, 10:05
Держсекретар США назвав Кубу загрозою національній безпеці
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Ескалація у Карибському регіоні стає все більш імовірною.
Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що кубинський режим становить загрозу національній безпеці країни, а шанси на досягнення мирної угоди між Вашингтоном і Гаваною є невисокими.
 
Про це пише BBC.
 
Очільник Держдепу стверджує, що дипломатія залишається пріоритетом для США у питанні Куби, але наголошує на праві та зобов'язанні президента Дональда Трампа відповісти на будь-які виклики для безпеки держави.
 
Рубіо назвав Кубу головним спонсором тероризму у регіоні, у відповідь на що кубинський уряд звинуватив посадовця у брехні та спробі спровокувати воєнну агресію. 
 
Останніми тижнями адміністрація Дональда Трампа все частіше натякає на можливість проведення військової операції проти Куби. Колишнього президента Рауля Кастро звинуватили у вчиненні масового вбивства американських громадян, а в Карибський регіон прибула ударна група армії США на чолі з авіаносцем.
СШАКуба

Останні матеріали

Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Політика
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Політика
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Переклад iPress – 21 травня 2026, 15:34
США не можуть відвернутися від Європи.
Політика
США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 21 травня 2026, 11:16
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Технології
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 21 травня 2026, 08:40
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Політика
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Політика
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
Політика
"Спільна свідомість" путіна і Сі стала викликом для демократій. США потрібні союзники, а не самотня гра – Крістофер Вокер
Переклад iPress – 20 травня 2026, 12:11
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється