Спільні ядерні навчання довели залежність білорусі від росії – ISW

рф і білорусь завершили спільні ядерні навчання. Це підкреслило здатність москви використовувати Мінськ для майбутніх військових операцій і поглиблення фактичного контролю над країною.

Як зазначається, російський диктатор путін і його білоруський колега лукашенко 21 травня головували на другому етапі спільних російсько-білоруських ядерних навчань. Міністерство оборони рф заявляло, що російські війська доправили ядерні боєприпаси до білорусі, а білоруські війська відпрацьовували отримання, оснащення і переміщення спеціалізованих боєприпасів і пускових установок для балістичної ракетної системи "Іскандер-М".

Як наголошують аналітики, навчання з російською ядерною зброєю, розгорнутою на території білорусі, підкреслюють, наскільки росія фактично взяла білорусь під свій контроль.