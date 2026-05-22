Спільні ядерні навчання довели залежність білорусі від росії – ISW

22 травня 2026, 10:57
Олександр Лукашенко, Володимир Путін. Фото: AFP
путін і лукашенко 21 травня головували на другому етапі спільних російсько-білоруських ядерних навчань.
рф і білорусь завершили спільні ядерні навчання. Це підкреслило здатність москви використовувати Мінськ для майбутніх військових операцій і поглиблення фактичного контролю над країною.
 
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
Як зазначається, російський диктатор путін і його білоруський колега лукашенко 21 травня головували на другому етапі спільних російсько-білоруських ядерних навчань. Міністерство оборони рф заявляло, що російські війська доправили ядерні боєприпаси до білорусі, а білоруські війська відпрацьовували отримання, оснащення і переміщення спеціалізованих боєприпасів і пускових установок для балістичної ракетної системи "Іскандер-М".
 
Як наголошують аналітики, навчання з російською ядерною зброєю, розгорнутою на території білорусі, підкреслюють, наскільки росія фактично взяла білорусь під свій контроль.
 
"Раніше білоруська Конституція заявляла, що білорусь є без’ядерною державою, але у 2022 році лукашенко вніс поправки, щоб відмовитися від нейтралітету та без’ядерного статусу країни, ймовірно, під тиском кремля та його впливом на процес прийняття рішень у білорусі", – йдеться у звіті.
 
Аналітики наголошують, що спільні ядерні навчання відображають погіршення суверенітету білорусі та розширення можливостей росії використовувати білорусь як плацдарм для своїх власних військових цілей. Крім того, путін заявив, що росія і білорусь планують у 2027 році провести дворічні навчання "Щит Союзу", які можуть "вперше включати ядерний компонент".

 

