Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман

Лауреат Нобелівської премії з економіки Пол Круґман доводить, що адміністрація Трампа перейшла межу, за якою корупція прихованих схем перетворилася на відверте розкрадання коштів платників податків: "тіньовий фонд" на 1,8 мільярда доларів формально створено для "жертв" переслідувань, а насправді – для самого Трампа, його родини та союзників. Автор наголошує: безсоромність дій трампістів свідчить про те, що шляху назад уже немає – або вони знищать Америку в нинішньому вигляді, або самі зіткнуться з крахом і відповідальністю за скоєне. На думку Круґмана, саме страх перед розплатою штовхає трампістів на дедалі брутальніші злочини й одночасно на дедалі рішучіші спроби підірвати вибори та демократичні інституції. Круґман проводить паралель із квазіавторитарними режимами та робить висновок, що американська політична система вже перетнула "горизонт подій".

Отже, адміністрація Трампа створює "фонд" на 1,776 мільярда доларів. 1776 – натяк зрозумілий? (Круґман іронізує: цифра підібрана не за економічною логікою, а як ідеологічний жест, оскільки 1776 рік – рік ухвалення Декларації незалежності США – iPress). Він має виплатити компенсації жертвам "судових переслідувань і використання правосуддя як зброї". Аби було зрозуміло: якщо ви платник податків у США, це означає, що майже 1,8 мільярда доларів ваших грошей буде роздано тим, кого призначена Дональдом Трампом комісія вирішить винагородити. Серед отримувачів, імовірно, опиняться заколотники 6 січня, а також сам Трамп, його родина та його прибічники.

Мене вже мало що здатне вразити, але цей випадок, коли Міністерство юстиції, що працює на Трампа, виплачує величезну суму, аби "врегулювати" позов, поданий самим Трампом, – є новим дном самозбагачення і ще раз демонструє цілковиту зневагу Трампа до американського народу.

Звісно, масштабна корупція з боку Трампа та його посіпак – не новина. Але безсоромність останнього епізоду розкрадання підносить її на новий рівень. Досі ми бачили суміш "кумівського капіталізму" та інсайдерської торгівлі. Плутократи й корпорації збагачували Трампа обхідними каналами, насамперед через криптовалюту, в обмін на державні контракти й політичні послуги, а сам Трамп і його найближче оточення робили вкрай прибуткові ринкові ставки завдяки завчасному знанню урядової політики.

Тепер же Трамп обійшов посередників, фактично наказавши своїм чиновникам переказувати гроші безпосередньо йому або будь-кому іншому, кого він вподобає.

Звісно, ми й раніше знали, що Трамп – на кілька порядків – найкорумпованіший президент в історії США. Але тепер Трамп – найвідвертіше корумпований лідер у сучасному світі. Зрештою, путін, очевидно, привласнив мільярди, але ніколи аж так нахабно. Навіть диктатори країн третього світу, як правило, намагаються прикривати свою корупцію.

Не варто втішати себе тим, що цей профінансований платниками податків "тіньовий фонд" не матиме політичних наслідків.

Навпаки, опитування та аналіз фокус-груп, з якими я мав змогу ознайомитися, свідчать: виборці дуже обурені корупцією. Крадіжка Трампом грошей платників податків, коли юди втрачають медичне страхування та продовольчу допомогу і водночас потерпають від зростання цін, спричиненого політикою Трампа, – це ідеальний матеріал для демократів на майбутніх виборах.

Тож варто запитати себе: чому трампісти відкинули будь-які гальма? В історії США було чимало корумпованих політиків – хоча на тлі Трампа вони видаються дрібними шахраями. Проте принаймні вони намагалися приховати свою корупцію або хоча б тримати її в тіні, аби в разі чого можна було відкараскатися, щоб уникнути реакції виборців.

На мою думку, відвертий характер нового розкрадання – це дороговказ того, куди Америка під владою трампізму прямує найближчими місяцями та роками.

Так, у Трампа є ядерний електорат, який підтримуватиме його за будь-яких обставин – багато його прихильників щиро вірять, що його обрав сам Бог. Це задає нижню межу його підтримки. Але його останні катастрофічно низькі рейтинги, як пише Нейт Кон у New York Times, наводять на думку, що ця межа може виявитися значно нижчою, ніж багато хто вважав.

Втім, ми вже знаємо, що Трамп і його союзники не мають наміру брати участь у вільних та чесних виборах. За щедрої допомоги Верховного суду на чолі з Робертсом вони вже підтасували проміжні вибори через перенарізку округів. Поплічники Трампа активно намагаються знизити явку виборців, схильних голосувати за демократів, вимагаючи від штатів права оскаржувати їхні списки виборців. І було б щонайменше наївно вважати, що перенарізка округів стане останнім кроком MAGA у підриві демократії.

І все ж Трамп розуміє, що навіть з урахуванням республіканського джеррімендерингу (маніпулятивна перенарізка виборчих округів – iPress) листопад може принести "синю хвилю", достатню, аби передати демократам контроль над Палатою представників, а цілком можливо – і Сенатом. Дж. Елліотт Морріс оцінює, що демократам знадобиться перевага в 4 відсоткові пункти в загальнонаціональному голосуванні, аби виграти Палату; натомість найсвіжіше опитування New York Times дає їм перевагу в 11 пунктів. Чому ж тоді він навіть не намагається бодай трохи приховати свою корупцію?

Одна з відповідей: навіть якщо MAGA зазнає нищівної поразки в листопаді, демократи не можуть розраховувати на "хвильові" вибори в кожному циклі, а політичне поле нині сильно перекошене не на їхню користь. Як пише Морріс:

"Хоча ситуація для демократів не обов'язково є катастрофічною у 2026 році, ситуація для демократії у 2028-му і далі – безперечно, катастрофічна".

Тож "тіньовий фонд" на 1,8 мільярда доларів можна сприймати як обіцянку середовищу MAGA: винагорода чекає на них, якщо вони триматимуться його ще два з половиною роки.

Поза цим ми, по суті, спостерігаємо, що відбувається, коли корупція й злочинність квазіавторитарного режиму перетинають точку неповернення.

На цьому етапі Трамп і його MAGA-посіпаки вкрали стільки, скоїли стільки злочинів – не лише розкрадання, а й незаконне втягнення Америки у війну, жорстоке поводження із затриманими ICE та багато іншого, що, втративши владу, чимало з них у кращому разі зіткнуться з особистим крахом, а в гіршому – з тривалими тюремними строками. І це сталося б навіть тоді, якби вони припинили скоювати нові злочини.

Тож у них немає жодного стимулу припиняти злочини або припиняти спроби підкуповувати інших, щоб ті підігрували. Або їм вдасться зруйнувати Америку, якою ми її знаємо, або ні. І доки це не вирішиться, вони можуть так само вдаватися до ще більшої корупції та злочинних дій.

Подумайте про це так: сила тяжіння того, що вже скоїли трампісти, створила своєрідну "чорну діру" в центрі американського політичного життя – і трампісти вже перетнули горизонт подій, межу, за якою немає порятунку. Тому вони чинитимуть дедалі жахливіші речі – бо їм уже нічого втрачати.

