Вашингтон переконує Європу та Україну послабити санкції проти білорусі – Bloomberg

У США кажуть, що скасування обмежень допоможе віддалити мінськ від москви.

США тиснуть на Україну, щоб вона послабила обмеження на імпорт калійних добрив з білорусі. Окрім цього, Вашингтон просить Київ звернутися до європейських країн з проханням зробити те саме.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Калійні добрива, які використовуються для підвищення врожайності сільськогосподарських культур, були основним джерелом валютних надходжень для білорусі до того, як західні санкції придушили експорт. У Вашингтоні кажуть, що скасування обмежень допоможе віддалити мінськ від москви.

США вже скасували низку обмежень у межах угоди, за якою режим самопроголошеного президента Аляксандра лукашенка звільнив сотні політичних в'язнів. Проте без аналогічного кроку Європи білорусь не може використовувати судноплавні шляхи через термінали Балтійського моря та буде змушена покладатися на російські порти та залізниці.

Повідомляється, що міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис на закритому засіданні правлячої партії заявив, що його країна та інші країни Балтії починають відчувати тиск з боку США з цього питання. Тим часом президент Гітанас Науседа заявив, що підтримає продовження санкцій наступного року, оскільки білоруський режим не змінив своєї поведінки та продовжує допомагати росії.