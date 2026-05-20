Сенат США підтримав резолюцію про обмеження військових повноважень Трампа щодо Ірану

Сенат США 19 травня підтримав винесення на розгляд резолюції, яка має змусити президента Дональда Трампа отримати дозвіл Конгресу на продовження війни з Іраном. За розгляд проголосували 50 сенаторів, проти – 47.

Про це повідомляє NYT.

Це вже восьма спроба демократів обмежити військові повноваження Трампа з початку кампанії проти Ірану, яка триває третій місяць і є непопулярною серед американців. Попередні сім спроб зазнавали невдачі – республіканська більшість їх блокувала. Цього разу кілька республіканців змінили позицію і приєдналися до демократів.

Ключову роль відіграв сенатор-республіканець Білл Кессіді, який нещодавно програв праймеріз після втручання Трампа. Він пояснив свій крок тим, що адміністрація не поінформувала Конгрес про операцію "Епічна лють". Разом із ним за резолюцію проголосували республіканці Ліза Меркавскі, Сьюзан Коллінз та Ренд Пол. Єдиним демократом, який підтримав республіканців проти резолюції, знову став Джон Феттерман.

Скептицизм усередині Республіканської партії посилився минулого тижня після того, як Трамп проігнорував встановлений законом 60-денний термін для отримання дозволу Конгресу на продовження бойових операцій.

Навіть якщо резолюція буде схвалена обома палатами, Трамп майже напевно її заветує. Проте "ситуація повільно змінюється на нашу користь", – заявив сенатор-демократ Тім Кейн.

Тим часом перемир'я між США та Іраном виглядає дедалі хиткішим. У понеділок Трамп відтермінував нові масштабні атаки, давши час на переговори, але знову пригрозив посиленням кампанії, якщо Іран не прийме умови Білого дому. Переговори гальмує розбіжність щодо майбутнього іранської ядерної програми та статусу Ормузької протоки.