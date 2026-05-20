Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сенат США підтримав резолюцію про обмеження військових повноважень Трампа щодо Ірану

20 травня 2026, 10:46
Сенат США підтримав резолюцію про обмеження військових повноважень Трампа щодо Ірану
Фото: Укрінформ
Це вже восьма спроба демократів обмежити військові повноваження Трампа з початку кампанії проти Ірану.

Сенат США 19 травня підтримав винесення на розгляд резолюції, яка має змусити президента Дональда Трампа отримати дозвіл Конгресу на продовження війни з Іраном. За розгляд проголосували 50 сенаторів, проти – 47.

Про це повідомляє NYT.

Це вже восьма спроба демократів обмежити військові повноваження Трампа з початку кампанії проти Ірану, яка триває третій місяць і є непопулярною серед американців. Попередні сім спроб зазнавали невдачі – республіканська більшість їх блокувала. Цього разу кілька республіканців змінили позицію і приєдналися до демократів.

Ключову роль відіграв сенатор-республіканець Білл Кессіді, який нещодавно програв праймеріз після втручання Трампа. Він пояснив свій крок тим, що адміністрація не поінформувала Конгрес про операцію "Епічна лють". Разом із ним за резолюцію проголосували республіканці Ліза Меркавскі, Сьюзан Коллінз та Ренд Пол. Єдиним демократом, який підтримав республіканців проти резолюції, знову став Джон Феттерман.

Скептицизм усередині Республіканської партії посилився минулого тижня після того, як Трамп проігнорував встановлений законом 60-денний термін для отримання дозволу Конгресу на продовження бойових операцій.

Навіть якщо резолюція буде схвалена обома палатами, Трамп майже напевно її заветує. Проте "ситуація повільно змінюється на нашу користь", – заявив сенатор-демократ Тім Кейн.

Тим часом перемир'я між США та Іраном виглядає дедалі хиткішим. У понеділок Трамп відтермінував нові масштабні атаки, давши час на переговори, але знову пригрозив посиленням кампанії, якщо Іран не прийме умови Білого дому. Переговори гальмує розбіжність щодо майбутнього іранської ядерної програми та статусу Ормузької протоки.

ІранДональд ТрампСенат США

Останні матеріали

Політика
"Спільна свідомість" путіна і Сі стала викликом для демократій. США потрібні союзники, а не самотня гра – Крістофер Вокер
Переклад iPress – 20 травня 2026, 12:11
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Політика
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 19 травня 2026, 13:57
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Політика
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Переклад iPress – 19 травня 2026, 11:32
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 травня 2026, 07:57
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Політика
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 травня 2026, 15:38
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Політика
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 травня 2026, 11:26
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 травня 2026, 07:57
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Політика
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2026, 14:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється