У Радбезі ООН Небензя пригрозив країнам Балтії та знову поширив фейки про Україну

20 травня 2026, 08:27
У Радбезі ООН Небензя пригрозив країнам Балтії та знову поширив фейки про Україну
Небензя послався на заяви російської Служби зовнішньої розвідки, які Латвія та Україна вже офіційно спростували.

Постійний представник росії при ООН Василь Небензя під час засідання Ради безпеки 19 травня повторив фейки про нібито підготовку українських ударів із території Латвії та інших країн Балтії, а також пригрозив, що членство в НАТО їх "не захистить".

Про це заявив Небензя під час засідання Ради безпеки ООН 19 травня.

Небензя послався на заяви російської Служби зовнішньої розвідки, які Латвія та Україна вже офіційно спростували.

Представниця Латвії при ООН Саніта Павлюта-Десландес негайно взяла слово для відповіді. "Це чиста вигадка та чиста брехня", – заявила вона, додавши, що погрози з боку росії свідчать про "відчай та слабкість" кремля. "Для мене велика честь, що сьогодні моя країна отримала таку увагу", – іронічно зауважила дипломатка.

Заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс також відповіла на заяви москви, наголосивши, що погрозам на адресу члена Ради немає місця. "Сполучені Штати виконують усі свої зобов'язання в рамках НАТО", – заявила вона.

Нагадаємо, раніше СЗР росії заявила, що Україна нібито готує атаки по рф із латвійської території за згодою влади країни. Президент Латвії, глава МЗС та речник МЗС України назвали ці заяви фейком і елементом російської дезінформації.

