МЗС спростувало заяви російської розвідки, що Україна буцімто готує удари по росії з території Латвії

Заяви російських спецслужб спростувала й міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

Міністерства закордонних справ України та Латвії спростували заяви російської Служби зовнішньої розвідки, у яких ідеться про те, що Україна, мовляв, готує атаки по росії з території Латвії.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

За його словами, Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії у своїх операціях проти росії та не має таких намірів.

"У черговій порції неправдивих заяв москви, яка звинувачує Україну в підготовці атак проти росії з території Латвії, немає ні краплі правди. Ми офіційно їх спростовуємо", – зазначив речник.