Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

МЗС спростувало заяви російської розвідки, що Україна буцімто готує удари по росії з території Латвії

19 травня 2026, 14:33
МЗС спростувало заяви російської розвідки, що Україна буцімто готує удари по росії з території Латвії
Фото: slovoidilo.ua
Заяви російських спецслужб спростувала й міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.
Міністерства закордонних справ України та Латвії спростували заяви російської Служби зовнішньої розвідки, у яких ідеться про те, що Україна, мовляв, готує атаки по росії з території Латвії.
 
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.
 
За його словами, Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії у своїх операціях проти росії та не має таких намірів.
 
"У черговій порції неправдивих заяв москви, яка звинувачує Україну в підготовці атак проти росії з території Латвії, немає ні краплі правди. Ми офіційно їх спростовуємо", – зазначив речник.
 
Тихий також написав, що "російська брехня – це лише продовження її ширшої пропагандистської кампанії, спрямованої на дестабілізацію суспільної думки в Латвії та Балтійському регіоні загалом".
 
Заяви російських спецслужб спростувала й міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. Вона заявила, що країна не надає повітряний простір для атак на росію, і додала, що "це неодноразово пояснювали російським представникам".
 
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс також звинуватив росію в брехні.
 
Зазначимо, що напередодні Служба зовнішньої розвідки росії заявила, що Україна буцімто планує атакувати рф з території Латвії. Там заявили, що, мовляв, у Латвію вже відправили бійців Сил безпілотних систем України на військові бази Латвії.
 
"Не зайвим буде нагадати, що координати “центрів ухвалення рішень” на латвійській території чудово відомі, а членство країни в НАТО не захистить помічників “терористів” від справедливої ​​відплати", – зазначили в заяві СЗР рф.

 

МЗС Українивійна в Україні

Останні матеріали

Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Політика
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 19 травня 2026, 13:57
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Політика
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Переклад iPress – 19 травня 2026, 11:32
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 травня 2026, 07:57
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Політика
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 травня 2026, 15:38
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Політика
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 травня 2026, 11:26
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 травня 2026, 07:57
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Політика
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2026, 14:19
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Технології
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 травня 2026, 11:22
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється