МЗС спростувало заяви російської розвідки, що Україна буцімто готує удари по росії з території Латвії
19 травня 2026, 14:33
Фото: slovoidilo.ua
Заяви російських спецслужб спростувала й міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.
Міністерства закордонних справ України та Латвії спростували заяви російської Служби зовнішньої розвідки, у яких ідеться про те, що Україна, мовляв, готує атаки по росії з території Латвії.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.
За його словами, Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії у своїх операціях проти росії та не має таких намірів.
"У черговій порції неправдивих заяв москви, яка звинувачує Україну в підготовці атак проти росії з території Латвії, немає ні краплі правди. Ми офіційно їх спростовуємо", – зазначив речник.
Тихий також написав, що "російська брехня – це лише продовження її ширшої пропагандистської кампанії, спрямованої на дестабілізацію суспільної думки в Латвії та Балтійському регіоні загалом".
Заяви російських спецслужб спростувала й міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. Вона заявила, що країна не надає повітряний простір для атак на росію, і додала, що "це неодноразово пояснювали російським представникам".
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс також звинуватив росію в брехні.
Зазначимо, що напередодні Служба зовнішньої розвідки росії заявила, що Україна буцімто планує атакувати рф з території Латвії. Там заявили, що, мовляв, у Латвію вже відправили бійців Сил безпілотних систем України на військові бази Латвії.
"Не зайвим буде нагадати, що координати “центрів ухвалення рішень” на латвійській території чудово відомі, а членство країни в НАТО не захистить помічників “терористів” від справедливої відплати", – зазначили в заяві СЗР рф.