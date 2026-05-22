Зеленський заявив про атаку Сил оборони на НПЗ в Ярославлі

22 травня 2026, 12:10
фото: Володимир Зеленський / Telegram
"Повертаємо війну додому, в росію, і це цілком справедливо",повідомив український президент.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у ніч проти 22 травня Сили оборони атакували нафтопереробний завод в Ярославлі за близько 700 кілометрів від української території.
 
Про атаку на НПЗ президентові доповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
 
За його словами, українські військові били по об’єктах на тимчасово окупованій території України, а також "діяли по напрямку" НПЗ у російському Ярославлі. Востаннє дрони атакували цей завод напередодні, через що перекривали рух до москви.
 
Цієї ночі губернатор Ярославської області рф Михайло Євраєв писав про атаку БпЛА на регіон.
 
"Повертаємо війну додому, в росію, і це цілком справедливо", – каже Зеленський.
 
Сирський доповів, що від початку 2026 року російські втрати на фронті вже склали більше ніж 145 тисяч, з них майже 86 тисяч знищеними, важкопораненими – щонайменше 59 тисяч, а в полон українські військові взяли понад 800 росіян.
 
За даними медіа, в центрі росії були змушені зупинитись або скоротити виробництво пального майже всі великі нафтопереробні заводи. Це пов’язано з останніми атаками українських дронів.

 

