Зеленський заявив про атаку Сил оборони на НПЗ в Ярославлі

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у ніч проти 22 травня Сили оборони атакували нафтопереробний завод в Ярославлі за близько 700 кілометрів від української території.

Про атаку на НПЗ президентові доповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, українські військові били по об’єктах на тимчасово окупованій території України, а також "діяли по напрямку" НПЗ у російському Ярославлі. Востаннє дрони атакували цей завод напередодні, через що перекривали рух до москви.

Цієї ночі губернатор Ярославської області рф Михайло Євраєв писав про атаку БпЛА на регіон.

"Повертаємо війну додому, в росію, і це цілком справедливо", – каже Зеленський.