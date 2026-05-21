Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico

На тлі падіння рейтингу Фрідріха Мерца та економічної кризи в Німеччині кремль активізував гібридну кампанію проти його уряду. москва водночас тисне відкрито – припиняє постачання казахстанської нафти на схід Німеччини російським нафтопроводом і діє приховано: розгойдує суспільну думку через прокремлівські медіа та підкидає ідею повернення Ґергарда Шредера як переговорника. Її цікавить посилення ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD), яка лідирує в опитуваннях і має шанс уперше увійти до уряду на території колишньої НДР. Якщо це станеться, путін отримає стратегічного партнера в серці Європи. Саме на це й розрахована вся операція впливу, попереджає європейське видання Politico.

Поки канцлер бореться з внутрішніми проблемами, а опозиційна AfD набирає обертів напередодні ключових виборів, російський президент намагається підірвати позиції одного зі своїх найбільших супротивників, пише європейське видання Politico.

Видання стверджує, що путін користується моментом, щоб ударити по Фрідріху Мерцу у момент його найбільшої слабкості. Поки популярність канцлера всередині країни стрімко падає, кремль, схоже, активізував зусилля, аби пришвидшити його занепад і зміцнити проросійські сили серед німецьких ультраправих, які набирають вагу.

На думку Politico, путін давно прагне підірвати позиції Мерца – одного з найбільших союзників України, а отже й одного з головних стратегічних супротивників російського президента – кампаніями впливу та гібридними атаками, однак рідко обставини складалися так сприятливо для москви. Економіка Німеччини пробуксовує, центристська коаліція ослаблена, а ультраправа AfD лідирує в національних опитуваннях напередодні двох земельних виборів на сході країни, де партія, як очікують, здобуде історичний результат і вперше з моменту заснування може ввійти до складу уряду.

"росія шукає в Європі партнерів, яких можна використати у власних інтересах, і мета, цілком очевидно, – найближчим часом привести AfD до влади: чи то на земельних виборах, чи зрештою на наступних федеральних", – вважає Кріс Шуленбург, депутат від ХДС Мерца в Саксонії-Ангальт, одній зі східних земель, де у вересні відбудуться вибори. "Це дало б росії стратегічного партнера в Німеччині, а отже й точку опори в Європі", – зазначив він.

Як зауважує Politico, останніми тижнями путін посилив тиск на Мерца і відкрито – припинивши постачання казахстанської нафти на схід Німеччини російським нафтопроводом, і приховано – намагаючись розколоти німецьку громадську думку пропозицією прихильного до кремля колишнього канцлера Ґергарда Шредера як можливого посередника на мирних переговорах щодо України. Один із радників путіна також запросив політиків AfD на щорічний економічний форум російського президента в Санкт-Петербурзі.

Politico стверджує, що стратегія путіна – використати реальні й дедалі більші політичні слабкі місця Мерца, передусім невдоволення німців станом економіки, і поглибити розкол через військову підтримку Берліном України. Задля цього пропагандистська машина кремля змальовує Мерца як неефективного й відірваного від реальності, а відмову канцлера відновити енергетичні зв’язки з росією подає як економічне самогубство. Москва також виставляє канцлера-консерватора безрозсудним "розпалювачем війни" – за підтримку України та відмову вести переговори з путіним заради припинення війни.

Багато з цих наративів, зауважує Politico, особливо потужно резонують у колишній Східній Німеччині, де громадська думка зазвичай прихильніша до москви. З наближенням земельних виборів у вересні аналітики прогнозують, що підтримувані кремлем мережі посилять онлайн-кампанії впливу, аби розкрутити й поширити ці меседжі.

Уже зараз кількість критичних щодо Мерца статей у німецькомовному сегменті прокремлівської мережі Pravda помітно зросла цього місяця порівняно з початком року – приблизно на 25%. Це випливає з аналізу берлінського аналітичного центру Polisphere. У центрі заявили, що вплив цих медіа "не варто недооцінювати" через те, як вони позначаються на великих мовних моделях і резюме, згенерованих ШІ.

Кремль розглядає вибори на сході Німеччини як можливість "масштабно послабити Німеччину й особливо цей уряд, – переконаний експерт з росії в Німецькій раді з міжнародних відносин Штефан Майстер. – Якщо росіяни щось і вміють робити добре, то це визначати слабкі місця своїх супротивників і використовувати їх. А східна Німеччина – це, так би мовити, одне з головних вразливих місць федерального уряду й дієздатності Німеччини, бо саме звідти AfD по суті має шанс зайти до влади".

Мерц "хоче цієї війни"

За версією кремля, Мерц і його коаліція – перешкода миру в Європі та добробуту в Німеччині, а можливий уряд AfD – це розв’язання проблеми. Як зазначає Politico, це й пояснює, чому путін намагається подати себе як лідера, готового вести справи з Німеччиною, якби тільки в Берліні був уряд, готовий із ним працювати.

Politico зауважує, що ця стратегія була на видноті на початку місяця, коли путін на пресконференції з нагоди Дня перемоги, що відзначає розгром нацистської Німеччини Радянським Союзом, наголосив на своїй удаваній готовності вести з ЄС переговори щодо України.

"Особисто я волів бибачити колишнього канцлера Німеччини Ґергарда Шредера", – сказав путін у відповідь на запитання, хто був би добрим європейським посланцем на переговорах. "А загалом європейцям варто обрати лідера, якому вони довіряють, того, хто не паплюжив росію. Ми ніколи не зачиняли дверей до переговорів. Не росія відмовилася від діалогу. Це зробили наші партнери", – додав він.

На думку видання, кандидатура Шредера, колишнього лідера Соціал-демократичної партії (СДПН), була розрахованою спробою розколоти німців і водночас виставити путіна сумлінним переговорним партнером. Адже Шредер вважається ізгоєм серед політиків німецького мейнстріму через свої справи з російськими державними енергетичними компаніями. Лобіюючи трубопроводи "Північний потік", якими російський газ ішов до Німеччини до повномасштабного вторгнення москви в Україну в 2022 році, Шредер багато в чому уособлює багатодесятилітню залежність своєї країни від російської енергії – зв’язки, які путін хоче відновити.

"На мій погляд, тактично спритний хід – повернути в гру Ґергарда Шредера, який, зрештою, досі тішиться неабиякою популярністю в Німеччині, мовляв: якщо хочете, можемо вести переговори, – зазначив міністр внутрішніх справ від СДПН у східній землі Тюрингія Ґеорґ Маєр. – По суті це брехня, бо якби справді хотіли вести переговори, Ґергард Шредер для цього був би не потрібен. Та звісно, створюється враження, ніби [німецький] уряд хоче цієї війни, хоче торгувати зброєю, хоче розширювати вплив НАТО, і ця дезінформація працює".

AfD теж заявляє про готовність розмовляти з росією – з огляду на те, що партія подає як відмову Мерца це робити. Цього тижня лідерка AfD Аліс Вайдель припустила, що загрозу Німеччині становить Україна, а не росія, і сказала, що її партія готова обговорювати мир із путіним.

"Ми вважаємо, що Україна веде війну абсолютно катастрофічно, і це створює колосальний ризик для безпеки Німеччини, – заявила вона в Берліні. – Німецький уряд на чолі з AfD виступатиме за мир із росією. За примирення й діалог".

"Невідворотний економічний крах"

Politico зауважує, що близький союзник путіна та посланець кремля Кіріл Дмитрієв, причетний до перемовин з адміністрацією Трампа щодо війни в Україні, також подає уряд на чолі з AfD у Німеччині як ліки від економічного занепаду країни, бо така партія, мовляв, відновить імпорт енергоносіїв із росії.

"Очікуйте значно гіршого, доки німецькі бюрократи не змінять курс і не спокутують своїх хибних рішень. Або поки AfD не врятує ситуацію", – написав Дмитрієв на початку місяця в Х у відповідь на новину про падіння промислового виробництва в Німеччині. "Без російського газу, у момент найгіршої енергетичної кризи в історії, Німеччина рухається не просто до тривалої стагнації, а до миттєвого й невідворотного економічного краху", – також писав Дмитрієв у квітні.

Це послання, наголошує Politico, часто повторюють і політики AfD, які закликають перезапустити газопроводи "Північний потік", що до 2022 року постачали російський природний газ до Німеччини.

"Німеччина втратила свій найдешевший і найнадійніший газопровід – "Північний потік", – заявив депутат від AfD Маркус Фронмаєр, один з ультраправих політиків, запрошених на економічний форум путіна в Санкт-Петербурзі, в опублікованому цього тижня онлайн-відео. "Відтоді ми ввозимо дорогий зріджений природний газ з-за океану. Саме це й робить нас сьогодні вразливими", – додав він.

Шуленбург, політик ХДС із Саксонії-Ангальт, каже, що багатьох виборців у його землі приваблює простота наративу, мовляв, відновлення імпорту енергоносіїв із москви оживить німецьку економіку, яка борсається у проблемах. Старші виборці, додає він, нерідко хочуть зближення з росією через відчуття звичного, закорінене в їхньому досвіді життя за "залізною завісою".

"Дуже легко сказати: гаразд, тепер ми знову найкращі друзі з росією, а отже й ціни на енергоносії будуть низькі, і економіка знову піде вгору, – зазначив він. – І є чимало людей, які приймають таке просте розв’язання, бо не ставлять запитань і не розуміють або не хочуть розуміти загальної ситуації у світі".

Джерело: Politico