Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico

Європейське видання Politico розповідає про політико-регуляторний скандал у Польщі з можливим російським слідом. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив криптобіржу Zondacrypto, яка перебуває під розслідуванням через збитки клієнтів на 82,5 мільйона євро, у тому, що її фінансовий успіх ґрунтувався на російських грошах, пов'язаних як із мафіозною "Братвою", так і з російськими спецслужбами. Водночас Zondacrypto спонсорувала торішній польський захід CPAC, де колишня міністерка внутрішньої безпеки в адміністрації Трампа Крісті Ноем підтримала тодішнього кандидата, а нині президента Кароля Навроцького, а також фінансувала структури, близькі до опозиційної партії "Право і Справедливість" (PiS). Скандал демонструє, як нерегульовані криптовалютні платформи можуть ставати каналом проникнення російських грошей у європейську політику – особливо за умов, коли крайні праві сили виступають проти регулювання криптовалют, а президент Польщі двічі ветував законодавство про впровадження європейського регламенту MiCA, який мав установити стандарти захисту інвесторів.

Проблеми криптовалютної компанії, яка спонсорувала один із найвідоміших консервативних форумів США, переростають у велику політичну битву в Польщі, пише європейське видання Politico.

Польські прокурори розслідують діяльність біржі Zondacrypto через те, що, за їхніми словами, введення клієнтів в оману спричинило збитки щонайменше на 350 мільйонів злотих (82,5 мільйона євро). Керівник біржі Пшемислав Кралл наразі перебуває в Ізраїлі. Він заявляє, що невинний, а Zondacrypto залишається платоспроможною.

Як зауважує Politico, ширший процес регулювання криптовалют, а також фіаско Zondacrypto зіштовхують проєвропейського прем'єр-міністра Дональда Туска з націоналістичним президентом Каролем Навроцьким та його прихильниками з опозиційної партії "Право і Справедливість" (PiS). Ця сутичка є частиною ширшої політичної боротьби напередодні наступних парламентських виборів: правоцентристська ліберальна "Громадянська коаліція" Туска лідирує, але все ще може втратити владу на користь коаліції правих партій.

Politico звертає увагу, що цей скандал також зачіпає США. Zondacrypto спонсорувала торішнє польське зібрання Конференції консервативних політичних дій (CPAC), де колишня міністерка внутрішньої безпеки в адміністрації президента Дональда Трампа Крісті Ноем висловила підтримку Навроцькому напередодні польських президентських виборів.

Уряд Туска ухопився за скандал, аби просунути давно загальмоване й підтримуване ЄС регулювання криптовалют, тоді як опозиція відкидає те, що вважає політично вмотивованим тиском.

Прем'єр-міністр, який перебуває в тривалому політичному протистоянні з Навроцьким, пов'язав ситуацію з біржею з тим, що президент двічі ветував законодавство, яке впроваджувало регламент ЄС про ринки криптоактивів (MiCA). Він встановлює галузеві стандарти і захист інвесторів для криптоактивів та компаній, що їх обслуговують.

Минулого місяця Навроцький у відповідь заявив популярному новинному онлайн-сервісу Kanał Zero, що уряд Туска ризикує паралізувати криптовалютний ринок через надмірне регулювання. "Уряд не захищає інтересів польських громадян. У результаті своїм жорстоким підходом він хоче витіснити з Польщі весь криптовалютний ринок, включно з тими, хто працює чесно і не обманює людей. Це не вирішує жодної проблеми", – заявив Навроцький.

Керівник канцелярії Навроцького Збігнєв Богуцький сказав, що президент не виступає проти регулювання криптовалют, але не погоджується з тим, що він назвав "хибною моделлю регулювання", запропонованою урядом.

Битва розростається

Водночас, зауважує Politico, Туск використовує розслідування щодо криптобіржі як політичну зброю проти своїх опонентів, стверджуючи без оприлюднення доказів, що Zondacrypto була побудована на "російських грошах", а для Польщі це вибухове звинувачення. Він заявив, що зв'язки Zondacrypto з політичними правими підривають зусилля щодо посилення регулювання криптовалют, хоча біржа тепер зареєстрована в Естонії, яка вже імплементувала регламент ЄС MiCA.

"Криптовалютний ринок і, ширше, ринок криптоактивів мають регулюватися. Інакше він буде відкритим для шахраїв та аферистів, і настане цілковитий хаос", – пояснив міністр фінансів Анджей Доманський виданню Politico.

У коментарі в соцмережах Кралл засудив те, що він назвав "політично вмотивованими атаками на нашу біржу". Він також наполягав, що його компанія є платоспроможною, і відкинув звинувачення в тому, що з неї виводили активи. "Спроби втягнути мене і Zondacrypto в нинішні політичні чвари є настільки ж абсурдними, наскільки й шкідливими для польського ринку інновацій", – сказав він.

Як підкреслює Politico, Zondacrypto тісно пов'язана з консервативною політичною діяльністю. "Нам відомо, що Zondacrypto фінансувала різноманітну діяльність на правому фланзі політичної сцени, зокрема захід CPAC у Польщі", – розповів Доманський.

Інститут "Суверенна Польща", фундація, пов'язана з колишнім міністром юстиції Збігнєвом Зьобром, у квітні визнав, що отримав 450 000 злотих від Кралла. Втім, він наполіг, що не просив Кралла про цю пожертву.

Zondacrypto також є великим спонсором Олімпійського комітету Польщі.

Регіональна прокуратура в Катовіце повідомила в заяві від 17 квітня, що розпочала розслідування щодо Zondacrypto "на підставі скарг, поданих потерпілими, та повідомлень ЗМІ, які вказують на проблеми зі зняттям коштів, що зберігаються на платформі Zondacrypto".

Zondacrypto – одна з найбільших криптобірж у Центральній Європі, що давала інвесторам змогу торгувати понад 150 криптовалютами. Прокурори стверджують, що клієнтів біржі вводили в оману щодо можливості купувати та безпечно зберігати на біржі як традиційні валюти, так і криптовалюти, що спонукало їх ухвалювати фінансові рішення, які призводили до збитків.

російський слід

За словами Politico, Туск стверджує, що йдеться не лише про проблему регулювання. Він виклав свої аргументи на закритому засіданні парламенту, а потім публічно заявив: "Фінансовий успіх компанії пов’язаний не лише з російськими грошами так званої Братви – однією з найвпливовіших мафіозних груп росії, але й із російськими спецслужбами".

Поки прокурори намагаються вибудувати справу проти біржі, пише видання, інвестори звертаються по юридичну допомогу.

"Кілька десятків людей уже звернулися до моєї фірми, і щодня з'являються нові. Індивідуальні збитки коливаються від кількох тисяч злотих до семизначних сум", – розповів Politico керуючий партнер і засновник юридичної фірми Skarbiec Роберт Ногацький.

Зростання проблем у Zondacrypto спонукає правих політиків відмежовуватися від компанії. Лідер PiS Ярослав Качинський заявив минулого тижня, що звинувачення Туска є "спробою повісити провину за криптовалютний скандал на "Право і Справедливість". Наша партія не має до цього абсолютно жодного стосунку". Він додав: "Я твердо підтримую повну заборону криптовалют. І, звісно, я підтримаю такий закон". Качинський також заперечив твердження, що групи, пов'язані з PiS, отримували гроші від Zondacrypto.

Лідери ультраправої партії "Конфедерація", яка рішуче підтримує криптовалюти, намагаються дистанціюватися від Zondacrypto, водночас атакуючи Туска. Кшиштоф Босак, один із лідерів партії, закликав Туска оприлюднити звинувачення, які той висунув проти Zondacrypto на закритому засіданні парламенту. Він також поставив під сумнів необхідність регулювання криптовалют.

"Я й далі переконаний, що уряд не повинен регулювати криптовалютний ринок, – заявив він минулого тижня. – Йому бракує інструментів для цього, і це суперечить самій природі криптовалютного ринку".

Джерело: Politico