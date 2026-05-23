Ебола поширюється швидше, ніж її встигають відстежувати – Bloomberg

ВООЗ оголосила ризик поширення хвороби в ДР Конго "дуже високим".

Спалах лихоманки Ебола на сході Демократичної Республіки Конго виходить з-під контролю – служби реагування не встигають відстежувати ланцюжки зараження. 22 травня медикам вдалося діагностувати лише 342 контакти з 1 603 виявлених — близько 21% від тих, хто перебував під наглядом.

Про це пише Bloomberg.

Станом на 21 травня МОЗ ДР Конго зафіксувало 83 підтверджені випадки зараження та 746 підозрюваних. Спалах вже охопив три провінції, а на початку тижня два випадки підтвердили в сусідній Уганді. ВООЗ оцінила ризик поширення хвороби в ДРК як "дуже високий", в Уганді – як "високий".

Ситуацію ускладнює те, що спалах розгортається в одному з найнестабільніших регіонів світу. Збройні угруповання контролюють великі території, дороги перебувають у жахливому стані, а мільйони людей переміщуються між шахтарськими таборами, містами та сусідніми країнами. Саме через гірничодобувні райони та міські центри з населенням понад 700 тисяч осіб інфекція і поширювалася.

Сусідні країни посилюють захист кордонів. Уганда призупинила пасажирське транспортне сполучення з Конго. Руанда заявила, що відмовлятиме у в'їзді більшості іноземців, які нещодавно відвідали ДРК, а громадяни, які повертаються додому, проходитимуть обов'язковий карантин.

Нинішній спалах є 17-м в історії ДРК і особливо небезпечний тим, що спричинений штамом Ебола-Бундібугйо, проти якого вакцини не існує. ВООЗ оголосила епідемію надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я міжнародного значення ще 17 травня, коли кількість загиблих сягала 80 осіб. Вже 19 травня місцева влада повідомила про 131 смерть.