Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через Еболу

17 травня 2026, 15:52
ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через Еболу
Фото: з вільного доступу
Спалах небезпечного вірусу зафіксували у Конго та Уганді.

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію через спалах вірусу Ебола в Демократична Республіка Конго та Уганда. 

Про це оголосила ВООЗ.

У організації заявили, що ситуація відповідає критеріям надзвичайної події міжнародного значення через ризик подальшого поширення хвороби за межі регіону. Водночас про пандемію наразі не йдеться.

Станом на 16 травня у провінції Ітурі в Конго підтвердили вісім випадків зараження штамом Бундібугіо. Також зафіксовано 246 підозрюваних випадків і 80 смертей із симптомами, схожими на геморагічну лихоманку.

Нові випадки зараження виявили й в Уганді. У столиці країни Кампалі підтвердили два випадки інфікування, один із них завершився смертю пацієнта. Обидва хворі прибули з Конго. Ще один випадок підтвердили у Кіншасі після повернення людини з провінції Ітурі.

У ВООЗ попередили, що реальна кількість заражених може бути значно більшою через складну гуманітарну ситуацію, мобільність населення та проблеми з медичним контролем у регіоні.

Окреме занепокоєння викликає зараження медичних працівників, що може свідчити про поширення інфекції у лікарнях.

У організації також наголосили, що наразі не існує затверджених вакцин або спеціального лікування саме проти штаму Бундібугіо, на відміну від інших різновидів Еболи.

ВООЗ закликала країни регіону посилити протиепідемічні заходи та підготуватися до можливого подальшого поширення вірусу.

 
АфрикаВООЗЕбола

Останні матеріали

США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Політика
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2026, 14:19
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Технології
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 травня 2026, 11:22
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Політика
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 травня 2026, 07:40
Глобальна
Політика
Глобальна "Велика двійка"? За чим стежити на саміті США–Китай – CEPA
Переклад iPress – 14 травня 2026, 16:31
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Політика
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Переклад iPress – 14 травня 2026, 13:35
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
Політика
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
14 травня 2026, 11:19
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 16:03
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Здоров'я
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється