ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через Еболу

Спалах небезпечного вірусу зафіксували у Конго та Уганді.

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію через спалах вірусу Ебола в Демократична Республіка Конго та Уганда.

Про це оголосила ВООЗ.

У організації заявили, що ситуація відповідає критеріям надзвичайної події міжнародного значення через ризик подальшого поширення хвороби за межі регіону. Водночас про пандемію наразі не йдеться.

Станом на 16 травня у провінції Ітурі в Конго підтвердили вісім випадків зараження штамом Бундібугіо. Також зафіксовано 246 підозрюваних випадків і 80 смертей із симптомами, схожими на геморагічну лихоманку.

Нові випадки зараження виявили й в Уганді. У столиці країни Кампалі підтвердили два випадки інфікування, один із них завершився смертю пацієнта. Обидва хворі прибули з Конго. Ще один випадок підтвердили у Кіншасі після повернення людини з провінції Ітурі.

У ВООЗ попередили, що реальна кількість заражених може бути значно більшою через складну гуманітарну ситуацію, мобільність населення та проблеми з медичним контролем у регіоні.

Окреме занепокоєння викликає зараження медичних працівників, що може свідчити про поширення інфекції у лікарнях.

У організації також наголосили, що наразі не існує затверджених вакцин або спеціального лікування саме проти штаму Бундібугіо, на відміну від інших різновидів Еболи.

ВООЗ закликала країни регіону посилити протиепідемічні заходи та підготуватися до можливого подальшого поширення вірусу.