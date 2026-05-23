SpaceX успішно запустила найпотужнішу ракету в історії

Перший тест нової версії відбувся напередодні рекордного IPO компанії.

SpaceX здійснила перший тестовий запуск оновленої версії космічного корабля Starship V3 з комплексу Starbase у Техасі. Старт відбувся о 01:30 ночі за Києвом у суботу.

Про це повідомляє Reuters.

Гігантська ракета заввишки понад 40 поверхів піднялася зі стартової вежі на узбережжі Мексиканської затоки поблизу Браунсвілла. Це 12-й тестовий політ Starship із 2023 року, перший для версії V3 та перший із нового стартового майданчика.

Політ проходив без екіпажу. Прискорювач Super Heavy приводнився в Мексиканській затоці приблизно через шість хвилин після старту. Сам Starship вийшов у крейсерську фазу суборбітального польоту, втративши під час підйому один із шести двигунів верхнього ступеня, проте продовжив місію. Приблизно через годину корабель мав приводнитися в Індійському океані.

Під час польоту Starship випустив 20 макетів супутників Starlink, а також два справжні супутники для сканування теплозахисного екрана корабля. Через несправність двигуна SpaceX відмовилася від запланованого повторного запуску двигунів у космосі, однак тест гальмування перед приводненням залишився у програмі.

Запуск уважно відстежували інвестори. Очікується, що IPO SpaceX, яке може відбутися вже наступного місяця, стане найбільшим в історії – компанію оцінюють у 1,75 трильйона доларів. На розробку Starship як повністю багаторазового корабля SpaceX витратила понад 15 мільярдів доларів.

Starship V3 отримав масштабні оновлення: модернізовані 33 двигуни Raptor прискорювача Super Heavy зі збільшеною тягою, зменшена вага конструкції, покращена маневровість, а також системи стикування та дозаправки у космосі. Остання є критично важливою для майбутньої місячної місії в рамках програми NASA Artemis, яка має повернути американських астронавтів на Місяць уперше з 1972 року. У 2021 році NASA уклало зі SpaceX контракт на понад 3 мільярди доларів для створення місячного посадкового модуля на базі Starship.

Ілон Маск ще рік тому прогнозував перший безпілотний політ Starship до Марса наприкінці 2026 року, однак цей термін вже виглядає нереалістичним.