Politico: росія провалила спробу посварити Україну з Балтією через інциденти з дронами

Балтійські країни та НАТО одностайно поклали відповідальність на москву.

росія намагається перетворити серію інцидентів із бойовими дронами над країнами Балтії на політичну кризу між Україною та одними з її найвідданіших союзників. Поки що ці спроби провалюються.

Про це пише Politico.

Після хвилі інцидентів із безпілотниками над Естонією, Латвією та Литвою москва звинуватила ці держави у нібито дозволі Україні використовувати їхній повітряний простір для атак на росію та пригрозила відповіддю. У спільній заяві три балтійські країни "категорично відкинули відверту російську кампанію дезінформації та сфабриковані звинувачення", назвавши їх спробою приховати власні військові невдачі.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур спростував російські заяви як неправдиві. "Україна ніколи не просила використовувати наш повітряний простір", – заявив він на форумі GLOBSEC, поклавши відповідальність за інциденти на москву. За його словами, причиною є саме російські засоби радіоелектронної боротьби, які маніпулюють даними та змінюють траєкторію польоту дронів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також підтримав цю позицію. "Якщо дрони прилітають з України, то це не тому, що Україна хотіла відправити дрон до Латвії чи Естонії. Вони там через безрозсудний та незаконний повномасштабний напад росії", – сказав він журналістам у Брюсселі. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала російські погрози країнам Балтії "абсолютно неприйнятними", а міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль звинуватив Москву у поширенні "абсурдних звинувачень та небезпечних погроз".

Водночас проблема з дронами є цілком реальною. Останніми тижнями балтійські країни неодноразово оголошували повітряні тривоги та тимчасово обмежували авіасполучення. Румунський винищувач F-16 у рамках місії НАТО Baltic Air Policing збив дрон над Естонією. У Литві тимчасово призупиняли роботу аеропорту Вільнюса та евакуйовували депутатів до укриттів. Латвія зазнала ударів дронів по нафтовій інфраструктурі, що призвело до відставки уряду країни.

За оцінкою військового аналітика фонду "Повернись живим" Миколи Бєлєскова, росія свідомо намагається створити "точку протиріч та розколу" між Києвом і країнами Балтії. Проте цього ефекту досягти не вдалося – ситуація лише посилює єдність союзників. Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова закликала сприймати Україну не як тягар, а як ключову частину майбутньої системи європейської безпеки. Певкур сформулював це ще лаконічніше: "Підтримка України – це не благодійність, а інвестиція у власну безпеку".