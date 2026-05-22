Туреччина заблокувала розвантаження судна з викраденим українським зерном

22 травня 2026, 20:16
Після відмови в розвантаженні корабель із краденим зерном залишив територіальні води Туреччини.

Судну Panormitis, яке перевозило викрадене росією зерно з тимчасово окупованих територій України, було відмовлено в розвантаженні в турецькому порту Іскендерун.

Про це повідомляють ізраїльські видання Cursor і Israel Hayom.

Раніше, 30 квітня, цьому ж судну вже було відмовлено в розвантаженні в ізраїльському порту Хайфа. Рішення ухвалив ізраїльський покупець, який анулював контракт після того, як стало відомо про незаконне походження зерна. Після цього Panormitis покинув Хайфу і попрямував до турецького порту Іскендерун, де перебував до останнього часу.

"Після того як 30 квітня судно залишило порт Хайфа внаслідок дипломатичної кризи між Ізраїлем та Україною, воно попрямувало до порту Іскендерун, але і там вантаж не було розвантажено", – пише Israel Hayom.

Зазначається, що питання діяльності так званого тіньового флоту росії, який використовується для перевезення зерна з окупованих українських територій, обговорювалося під час двосторонніх українсько-турецьких політичних консультацій минулого тижня.

Справді, після контактів на високому рівні між Анкарою і Києвом судну Panormitis було відмовлено в розвантаженні і в Туреччині. У результаті корабель залишив територіальні води країни.

Окремо підкреслюється, що наразі тривають консультації з ізраїльськими бізнес-структурами щодо подальших кроків, спрямованих на запобігання торгівлі зерном, яке росія незаконно вивозить з тимчасово окупованих територій України.

Українська сторона висловила підтримку позиції ізраїльських і турецьких компаній, які відмовилися брати участь в угодах з таким вантажем. Зазначено, що це стало результатом скоординованої роботи офісу президента України, міністерства закордонних справ України, а також посольств України в Ізраїлі та Туреччині.

Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Переклад iPress – 21 травня 2026, 15:34
США не можуть відвернутися від Європи.
Переклад iPress – 21 травня 2026, 11:16
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 21 травня 2026, 08:40
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
