Болгарія відмовилась підписати ініціативу щодо трибуналу над путіним

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев пояснив, чому країна не приєдналася до міжнародної ініціативи щодо створення спеціального трибуналу для притягнення росії до відповідальності за військову агресію проти України.

Про це повідомляє Sofia Globe.

За його словами, такий трибунал має сенс лише за однієї умови. "Такий трибунал має сенс, коли країна зазнала поразки, капітулювала, а її лідер узятий у полон", – заявив Радев журналістам 22 травня, додавши, що вважає ці умови недосяжними у найближчому майбутньому.

На думку Радева, наразі пріоритетом має бути дипломатія. "Настав час для дипломатії, адже виснажлива війна фактично виснажує всі країни, що беруть участь у ній", – наголосив він, закликавши якнайшвидше розпочати переговори.

Позиція прем'єра викликала різку критику з боку болгарської опозиції. Опозиційні партії засудили відсутність Болгарії серед підписантів ініціативи щодо трибуналу.

Варто зазначити, що Радев і раніше займав суперечливу позицію щодо підтримки України: за президентства він виступав проти постачання болгарського озброєння Києву та наполягав на "дипломатичному вирішенні" конфлікту – підході, який сама москва не підтримувала.