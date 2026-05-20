путін і Сі підписали 20 угод і закликали до миру в Україні на своїх умовах

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і путін підписали спільну заяву за підсумками переговорів у Пекіні.

У документі йдеться про підтримку усунення "першопричин української кризи" на основі принципів Статуту ООН, передають російські пропагандисти.

"Сторони переконані в необхідності повного усунення першопричин української кризи на основі дотримання принципів Статуту ООН у всій їхній повноті, сукупності та взаємозв'язку з метою забезпечення взаємної безпеки та формування основ сталого миру", – йдеться у заяві.

Крім того, путін і Сі засудили удари США та Ізраїлю по Ірану, назвавши їх порушенням міжнародного права і дестабілізуючим чинником. У спільній заяві також зазначено, що американська система протиракетної оборони "Золотий купол" матиме негативні наслідки для міжнародної безпеки.

За підсумками зустрічі сторони підписали низку документів: заяву про зміцнення всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії, декларацію про становлення багатополярного світу, а також 20 угод про співпрацю у різних сферах.

Візит путіна до Китаю відбувається через тиждень після того, як Пекін відвідав президент США Дональд Трамп.