Сі Цзіньпін і путін провели переговори в Пекіні

путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели переговори в Пекіні 20 травня.

Перша частина зустрічі пройшла у вузькому складі в Домі народних зборів на площі Тяньаньмень і тривала близько півтори години, після чого делегації продовжили переговори в розширеному форматі, повідомляють російські медіа.

Сі Цзіньпін заявив, що міжнародна обстановка залишається нестабільною, а силу набирають "односторонні дії та гегемонізм". За його словами, Китай і росія повинні сприяти розвитку обох країн і "прагнути зробити систему глобального управління більш справедливою та розумною". путін охарактеризував відносини двох країн як "взірець міждержавних зв'язків нової епохи", які "не раз пройшли випробування на міцність".

Зустріч відбулася менш ніж за тиждень після переговорів Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом у Пекіні 14 травня. За даними Financial Times, під час тієї зустрічі китайський лідер заявив, що путін "зрештою" може пошкодувати про вторгнення в Україну. МЗС Китаю назвало цю публікацію "чистою вигадкою".