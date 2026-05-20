Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сі Цзіньпін і путін провели переговори в Пекіні

20 травня 2026, 10:27
Сі Цзіньпін і путін провели переговори в Пекіні
путін та Сі Цзіньпін, фото Agence France-Presse
Зустріч відбулася менш ніж за тиждень після переговорів Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом.

путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели переговори в Пекіні 20 травня.

Перша частина зустрічі пройшла у вузькому складі в Домі народних зборів на площі Тяньаньмень і тривала близько півтори години, після чого делегації продовжили переговори в розширеному форматі, повідомляють російські медіа.

Сі Цзіньпін заявив, що міжнародна обстановка залишається нестабільною, а силу набирають "односторонні дії та гегемонізм". За його словами, Китай і росія повинні сприяти розвитку обох країн і "прагнути зробити систему глобального управління більш справедливою та розумною". путін охарактеризував відносини двох країн як "взірець міждержавних зв'язків нової епохи", які "не раз пройшли випробування на міцність".

Зустріч відбулася менш ніж за тиждень після переговорів Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом у Пекіні 14 травня. За даними Financial Times, під час тієї зустрічі китайський лідер заявив, що путін "зрештою" може пошкодувати про вторгнення в Україну. МЗС Китаю назвало цю публікацію "чистою вигадкою".

КитайВладімір ПутінДональд ТрампСі Цзіньпін

Останні матеріали

Політика
"Спільна свідомість" путіна і Сі стала викликом для демократій. США потрібні союзники, а не самотня гра – Крістофер Вокер
Переклад iPress – 20 травня 2026, 12:11
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Політика
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 19 травня 2026, 13:57
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Політика
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Переклад iPress – 19 травня 2026, 11:32
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 травня 2026, 07:57
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Політика
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 травня 2026, 15:38
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Політика
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 травня 2026, 11:26
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 травня 2026, 07:57
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Політика
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2026, 14:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється