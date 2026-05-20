Трамп візьме участь у саміті G7 у Франції – Axios

Зустріч лідерів країн G7 запланована на 15–17 червня.

Президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті лідерів країн G7 у Франції в червні, щоб обговорити питання штучного інтелекту, торгівлі та боротьби зі злочинністю.

Про це повідомив Axios представник Білого дому.

За словами посадовця, зустріч G7 не приведе до підписання конкретних угод, а буде спрямована на досягнення консенсусу, на якому можна буде базувати майбутні домовленості.

Безпосередньо перед зустріччю G7 також припадає день народження Трампа – 14 червня йому виповниться 80 років. Саміт G7 відбудеться 15–17 червня в Ев'ян-ле-Бен, на південному сході Франції. Хоча Іран, імовірно, буде на порядку денному, Трамп, за словами представника Білого дому, хоче говорити про "бізнес":

пов'язати допомогу США з торгівлею, яка є взаємовигідною як для країн-інвесторів, так і для країн-реципієнтів;

сприяння впровадженню інструментів штучного інтелекту, розроблених у США;

домовленість про зменшення впливу Китаю на ланцюги постачання критично важливих мінералів;

боротьба з контрабандою наркотиків та нелегальною імміграцією;

сприяння експорту зі США, зменшення регуляторних бар'єрів та збільшення виробництва енергії – особливо з викопного палива.

Президент Франції Еммануель Макрон, якого Трамп час від часу критикує, намагався "задобрити" американського президента, запропонувавши провести урочисту вечерю після саміту у Версалі. Невідомо, чи планує Трамп відвідати цю вечерю.

Американсько-ізраїльська війна з Іраном досі затьмарює відносини між США та майже всіма основними союзниками Вашингтона в G7 та за межами групи. Навіть якщо до середини червня США та Іран укладуть угоду, між союзниками може залишитися певна неприязнь.