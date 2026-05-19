Іран перетворює старі танкери на плавучі сховища для нафти – FT

Найбільше скупчення суден утворилося біля експортного термінала на острові Харг.

Іран змушений зберігати нафту на старих танкерах у Перській затоці через американську блокаду, котра суттєво ускладнила експорт сировини до Азії.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними аналітиків United Against Nuclear Iran, нині у затоці перебувають 39 танкерів з іранською нафтою та нафтохімією - проти 29 до початку блокади США 13 квітня.

Ще 13 суден, котрі, ймовірно перевозять іранську нафту, зафіксували поблизу порту Чабахар біля Ормузької протоки.

Основне скупчення танкерів спостерігається біля острова Харк - головного нафтового експортного термінала Ірану. За місяць кількість суден там зросла з шести до двадцяти.

За даними Центрального командування США, від початку блокади американські сили "перенаправили" 72 судна назад до іранських портів і вивели з ладу ще чотири.

Через труднощі з експортом Іран почав використовувати старі танкери як плавучі сховища для нафти. За оцінками Kpler, обсяг іранської нафти на танкерах на Близькому Сході зріс на 65% від початку конфлікту - до 42 млн барелів.

Аналітики зазначають, що Тегеран так намагається уникнути зупинки видобутку.

Тим часом, наземні сховища Ірану, за даними Kayrros, також збільшили запаси приблизно на 10 млн барелів, що дає Тегерану ще кілька тижнів для підтримки видобутку без зупинки свердловин.

На цьому тлі частина суден перестала передавати сигнали про своє місцеперебування. Тоді як маршрути постачання стали довшими та складнішими через спроби обійти флот США.