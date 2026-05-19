Адміністрація Трампа розглядає військові удари по Кубі – Politico

Південне командування США вже розробляє плани потенційних військових дій.

Адміністрація Трампа дедалі серйозніше розглядає можливість військових ударів по Кубі після того, як кампанія тиску не змусила Гавану піти на суттєві реформи.

Про це пише Politico.

"Настрій безумовно змінився. Початкова ідея полягала в тому, що поєднання посилення санкцій та явних військових перемог США у Венесуелі та Ірані змусить кубинців піти на угоду. Тепер Іран збився з правильного шляху, і кубинці виявилися набагато жорсткішими, ніж передбачалося. Тому тепер на порядку денному стоїть питання про військові дії, чого раніше не було", – каже співрозмовник видання.

За даними Politico, Південне командування США вже розпочало розробку планів потенційних військових дій. Розглядається кілька варіантів: від поодинокого авіаудару, покликаного залякати режим, до наземного вторгнення з метою його повалення. Використання кубинських емігрантів у будь-якій місії вважається малоймовірним.

Паралельно представники адміністрації закладають основу для піар-кампанії. Зокрема, Axios нещодавно повідомило, що Куба придбала сотні військових дронів і обговорювала їх застосування у разі конфлікту зі США. Багато аналітиків розцінили цей витік як спробу обґрунтувати майбутній удар.

Водночас остаточне рішення Трампа залишається невідомим. Падіння його рейтингів через зростання цін на бензин унаслідок війни з Іраном є стримуючим фактором, однак, на думку Politico, Трамп може розглядати Кубу як "легку перемогу".