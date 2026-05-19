У Чехії планують змінити правила для українських біженців

Міністерство внутрішніх справ Чехії підготувало пакет поправок до законодавства про тимчасовий захист та гуманітарну допомогу, які стосуються біженців з України.

Про це повідомляє České Noviny.

Згідно з пропозиціями, отримувачі гуманітарної допомоги повинні будуть бути працевлаштованими, займатися підприємницькою діяльністю або перебувати на обліку в центрі зайнятості. Окрім цього, вводиться вимога перебувати на території Чехії щонайменше 16 днів на місяць, щоб мати право на виплати.

Ці умови не поширюватимуться на дітей, студентів та людей пенсійного віку, які перебувають під тимчасовим захистом. У МВС пояснюють, що нові правила мають запобігти можливим зловживанням системою соціальної підтримки.

Окремо уряд планує посилити умови для отримання довгострокового дозволу на проживання. Серед вимог – відсутність податкових боргів та дотримання інших критеріїв стабільного перебування в країні.

Також пропонується, щоб тимчасовий захист втрачав чинність для осіб, які перебувають за межами Шенгенської зони понад 30 днів. Крім того, статус може бути анульований у разі адміністративного або кримінального видворення.

Ще одна зміна стосується транспорту: частину власників автомобілів з українськими номерами зобов’яжуть зареєструвати свої авто в чеському реєстрі.

Уряд Чехії планує розглянути пакет поправок уже наступного тижня, повідомив прем’єр-міністр країни.