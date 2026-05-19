Британія оштрафувала Deutsche Bank за порушення санкцій проти росії

Банк самостійно повідомив про порушення, завдяки чому отримав 45-відсоткову знижку від початкового штрафу.

Лондонське відділення Deutsche Bank оштрафоване на 165 тисяч фунтів за порушення режиму санкцій Великої Британії проти росії.

Про це повідомило урядове Управління з питань застосування фінансових санкцій OFSI, передає Reuters.

Банк здійснив у червні та липні 2022 року два платежі на загальну суму близько 635 619 фунтів на користь російської організації, яка стала афілійованою з організацією під санкціями. Лондонське відділення самостійно повідомило про ці платежі до OFSI у вересні 2022 року, що дало йому право на 45-відсоткову знижку від початкового штрафу у 300 тисяч фунтів.

"Deutsche Bank дуже серйозно ставиться до дотримання санкцій. Ми посилили й продовжуємо посилювати всі аспекти нашої системи дотримання санкцій та пов'язаних з нею процесів", – заявив представник банку.