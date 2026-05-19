Британія оштрафувала Deutsche Bank за порушення санкцій проти росії
Лондонське відділення Deutsche Bank оштрафоване на 165 тисяч фунтів за порушення режиму санкцій Великої Британії проти росії.
Про це повідомило урядове Управління з питань застосування фінансових санкцій OFSI, передає Reuters.
Банк здійснив у червні та липні 2022 року два платежі на загальну суму близько 635 619 фунтів на користь російської організації, яка стала афілійованою з організацією під санкціями. Лондонське відділення самостійно повідомило про ці платежі до OFSI у вересні 2022 року, що дало йому право на 45-відсоткову знижку від початкового штрафу у 300 тисяч фунтів.
"Deutsche Bank дуже серйозно ставиться до дотримання санкцій. Ми посилили й продовжуємо посилювати всі аспекти нашої системи дотримання санкцій та пов'язаних з нею процесів", – заявив представник банку.