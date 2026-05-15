У Європі відклали скасування санкцій проти російських і білоруських спортсменів

Вони продовжують виступати в "нейтральному" статусі.

У Європі відклали скасування всіх санкцій проти росії та білорусі у водних видах спорту.

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

"Я отримав дуже гарного листа від президента World Aquatics і виконавчого директора організації. Вони досить чітко розуміють ситуацію в Європі і тому дозволили нам відкласти скасування всіх санкцій проти рф і білорусі. Вони повною мірою розуміють, що з міркувань безпеки ми не можемо одразу ж приступити до впровадження нових постанов в European Aquatics", – сказав президент European Aquatics Антоніо Сілву.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував не допускати російських і білоруських атлетів до будь-яких змагань.

Пізніше росіяни і білоруси могли бути допущені до змагань тільки в індивідуальних дисциплінах, але у вересні 2023 року World Aquatics оголосила про повернення спортсменів із цих країн на змагання за умови виступів під "нейтральним" прапором.