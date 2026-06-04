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ЄС готує санкції проти чотирьох китайських компаній за підтримку війни росії проти України

04 червня 2026, 09:14
ЄС готує санкції проти чотирьох китайських компаній за підтримку війни росії проти України
Міністри закордонних справ можуть затвердити новий пакет обмежень вже 15 червня в Люксембурзі.

Зовнішньополітична служба ЄС планує запровадити санкції проти чотирьох китайських компаній, яких звинувачують у підтримці російської військової машини. Відповідні фірми можуть увійти до нового пакета санкцій, який міністри закордонних справ країн ЄС розглянуть 15 червня в Люксембурзі.

Про це пише Politico. 

За даними видання, компанії допомагають російському тіньовому флоту, постачають хімікати для потреб армії та доставляють компоненти для виробництва ударних безпілотників. Пекін заздалегідь попередив, що готовий відповісти рішучими діями у разі запровадження нових обмежень. Питання стане однією з тем переговорів єврокомісара з торгівлі Мароша Шефчовича з торговельним представником Китаю Лі Ченганом у Парижі.

Крім китайських компаній, під обмеження можуть потрапити п'ять фірм з ОАЕ, три турецькі та одна азербайджанська – їх підозрюють у перевезенні російських вантажів та допомозі у продажу енергоносіїв. До списку також можуть увійти дочірні компанії "Лукойлу" та десятки фізичних і юридичних осіб.

Паралельно ЄС готує масштабніший 21-й пакет санкцій, очікуваний пізніше цього літа. Одним із ключових питань є продовження чинного обмеження на ціну російської нафти, термін дії якого завершується в липні: якщо його не продовжать, гранична ціна автоматично зросте. Країни Балтії та Північної Європи додатково наполягають на жорсткіших санкціях проти "Лукойлу", "Газпрому", "Новатеку" та "Роснєфті", а також на припиненні всіх контрактів з російською ядерною галуззю.

КитайсанкціїЄвросоюзвійна в Україні

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