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Київ попросив ЄС виключити чоловіків призовного віку із системи тимчасового захисту

05 червня 2026, 16:27
Київ попросив ЄС виключити чоловіків призовного віку із системи тимчасового захисту
Фото: з вільних джерел
Єврокомісія найближчими тижнями представить офіційну пропозицію, однак остаточного рішення поки немає.

Київ ініціював виключення чоловіків призовного віку з системи тимчасового захисту в ЄС.

Про це повідомляє DW із посиланням на заяви єврокомісара з питань внутрішніх справ та міграції Магнуса Бруннера після засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, що відбулося 4 червня в Люксембурзі.

Усі держави-члени ЄС підтримують продовження директиви про тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Проте "багато країн" виступає за зміни в умовах надання цього захисту. Серед обговорюваних варіантів, виключення чоловіків мобілізаційного віку від 23 до 60 років з-під дії директиви.

"Це також те, що просять нас зробити українці", – заявив Бруннер.

Заступник міністра з питань міграції Кіпру, як головуючої країни, Ніколас Іоаннідес зазначив, що засідання стало майданчиком для обміну позиціями, а не ухвалення рішень. "Гадаю, це дозволить досягти угоди на благо українського народу, і водночас це рішення, яке не допускатиме тиску на держави-члени, котрі приймають українців", – заявив він.

Під час обговорення особливу увагу приділяли позиціям країн, які прийняли найбільше українців, а саме Чехії, країн Балтії, Польщі, Німеччини та Австрії.

Варто зазначити, що раніше обговорювалося виключення чоловіків мобілізаційного віку не всіх, хто перебуває в Європі, а лише тих, хто звертатиметься за тимчасовим захистом у майбутньому.

Єврокомісія "найближчими тижнями" представить офіційну пропозицію щодо подальшої долі тимчасового захисту для українців, після чого її мають схвалити країни-члени кваліфікованою більшістю.

чоловікиЄвросоюзпризовникибіженці

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