Стармер розглядає передачу прем'єрського крісла меру Манчестера

16 травня 2026, 10:53
Британський прем'єр вивчає "всі варіанти" на тлі кризи в Лейбористській партії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер нібито розглядає можливість добровільно залишити посаду – на користь мера Великого Манчестера Енді Бернема.

Про це повідомляє The Daily Telegraph. 

За даними видання, у Лейбористській партії посилилися внутрішні дискусії щодо майбутнього Стармера після серії політичних невдач і падіння партійних рейтингів. Джерела газети стверджують, що глава уряду "розглядає всі варіанти", хоча публічно продовжує заявляти про намір утримати посаду.
 
Водночас, за словами співрозмовників видання, Стармер не планує піти щонайменше до завершення довиборів в окрузі Мейкерфілд. Саме там може балотуватися мер Великого Манчестера Енді Бернем – дедалі популярніший серед лейбористів кандидат на роль наступника чинного прем'єра. Reuters повідомляє, що партія вже дозволила Бернему претендувати на парламентський мандат, що дає йому змогу офіційно розпочати боротьбу за лідерство.
 
Криза загострилася після місцевих виборів 1 травня, на яких партія втратила понад тисячу мандатів. Тоді правопопулістська Reform UK Найджела Фараджа здобула переконливу перемогу по всій Англії. За підрахунками Bloomberg, понад 81 лейборист вже публічно висловився за відставку прем'єра. Якщо вони консолідуються навколо одного кандидата, у партії може запрацювати процедура зміни лідера.
 
Financial Times пише, що всередині партії побоюються обох сценаріїв з Бернемом: його поразка на довиборах залишить їх без головного претендента, а перемога – пришвидшить боротьбу за прем'єрське крісло. 

 

