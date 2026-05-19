Український КАБ має назву "Вирівнювач" і втричі дешевший за американський – Business Insider

"Вирівнювач", оснащений боєголовкою вагою 250 кілограмів, призначений для ураження цілей глибоко в тилу ворога.

Розроблена в Україні керована авіабомба називається "Вирівнювач" і коштує приблизно втричі менше за американську JDAM-ER, якою раніше користувалася Україна.

Про це пише Business Insider із посиланням на виробника.

Як зазначається, український КАБ розробляла вітчизняна оборонна компанія DG Industry. Координаційна платформа Brave1 розповіла виданню, що "Вирівнювач" містить бойову частину завважки 250 кілограмів та призначений для ураження цілей у глибокому тилу противника.

Там наголосили, що технологія КАБа "не була скопійована з радянських моделей", а була побудована з нуля. Крім того, бомба сумісна з українськими літаками та системами озброєння й може застосовуватися з винищувачів F-16 і Mirage після додаткової сертифікації. Український КАБ також отримав сучасні алгоритми наведення для кращого націлювання й точності ураження цілей. Українські військові зможуть застосовувати "Вирівнювач" незалежно від погодних умов, а підготовка до запуску бомби займає не більш ніж 30 хвилин, як стверджують у Brave1.