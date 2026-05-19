Український КАБ має назву "Вирівнювач" і втричі дешевший за американський – Business Insider

19 травня 2026, 13:47
Скриншот з відео
"Вирівнювач", оснащений боєголовкою вагою 250 кілограмів, призначений для ураження цілей глибоко в тилу ворога.
Розроблена в Україні керована авіабомба називається "Вирівнювач" і коштує приблизно втричі менше за американську JDAM-ER, якою раніше користувалася Україна.
 
Про це пише Business Insider із посиланням на виробника.
 
Як зазначається, український КАБ розробляла вітчизняна оборонна компанія DG Industry. Координаційна платформа Brave1 розповіла виданню, що "Вирівнювач" містить бойову частину завважки 250 кілограмів та призначений для ураження цілей у глибокому тилу противника.
 
Там наголосили, що технологія КАБа "не була скопійована з радянських моделей", а була побудована з нуля. Крім того, бомба сумісна з українськими літаками та системами озброєння й може застосовуватися з винищувачів F-16 і Mirage після додаткової сертифікації. Український КАБ також отримав сучасні алгоритми наведення для кращого націлювання й точності ураження цілей. Українські військові зможуть застосовувати "Вирівнювач" незалежно від погодних умов, а підготовка до запуску бомби займає не більш ніж 30 хвилин, як стверджують у Brave1.
 
Крім того, КАБ "Вирівнювач" коштує приблизно втричі дешевше за американські JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition-Extended Range), які США нещодавно продали Україні на суму 373,6 мільйона доларів.
 
Нагадаємо, що нещодавно міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що в Україні розробили першу власну керовану авіаційну бомбу. Вона вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування.

 

