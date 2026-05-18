Україна створила свою першу керовану авіабомбу

18 травня 2026, 15:33
Скриншот з відео
Вона готова до бойового застосування.
В Україні розробили першу власну керовану авіаційну бомбу.  
 
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
 
За його словами, розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни.
 
"Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску", – підкреслив Федоров. 
 
Він розповів, що бойова частина бомби становить 250 кілограмів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Наразі пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни.
 
"Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога. Масштабуємо рішення, які збільшують дальність і точність ураження та змінюють правила сучасної війни", – заявив міністр.

 

Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
