Україна створила свою першу керовану авіабомбу

В Україні розробили першу власну керовану авіаційну бомбу.

За його словами, розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни.

"Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску", – підкреслив Федоров.

Він розповів, що бойова частина бомби становить 250 кілограмів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Наразі пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни.

"Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога. Масштабуємо рішення, які збільшують дальність і точність ураження та змінюють правила сучасної війни", – заявив міністр.